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Первый в мире подземный тоннель для кораблей
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Первый в мире подземный тоннель для кораблей 

Don't Panic 20 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Правительство Норвегии подтвердило начало строительства первого в мире тоннеля для кораблей на границе Северного и Норвежского морей. Стоимость проекта превысила 1 миллиард крон, что примерно равно 118$ миллионам долларов.
dnpmag.com
Точка входа с северной стороны будет расположена у города Селье, южный выход приведет судно в залив Молдефиорд. Здесь же запланирован специальный обзорный мост.
Для строительства столь амбициозного проекта придется выполнить массу работы. Пока планируется завершить Stad Ship Tunnel всего за четыре года, подготовительные работы на местности уже начались.
dnpmag.com
По проекту длина всего тоннеля составит 1,6 км, высота — 46 метров, ширина — 36 метров. Stad Ship Tunnel обеспечит прохождение до 120 судов в день.
Всю концепцию разработали специалисты знаменитого архитектурного бюро Snøhetta. Именно они же ранее создали проект здания Норвежской национальной оперы и отдельное здание редакции газеты Le Monde в Париже.
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