Где отдохнуть с любимым мужчиной на 23 февраля

Мужской праздник вполне может порадовать и девушку — если, конечно, мужчина захочет отметить его на курорте вдали от дома. Одного дополнительного выходного дня иногда достаточно, чтобы позволить себе устроить короткое путешествие. В этом месяце мы отдыхаем с 23 по 25 число, поэтому можно спокойно воспользоваться выходными и улететь в другой город или страну.

Встаем на лыжи в России

Из курортов самые ближайшие — это Красная Поляна, Домбай иПриэльбрусье. В конце февраля горнолыжный сезон на Кавказе в самом разгаре. И у любителей погонять по заснеженным трассам есть отличная возможность улететь на три дня в горы.

Февраль, кстати, считается лучшим месяцем для катания. Снега много, и он еще не начинает таять. При этом внизу, у моря, уже плюсовые температуры и весна вступает в свои права.

Красная Поляна вполне может дать фору многим французским и австрийским курортам по своей инфраструктуре. Отели в горах предлагают современный сервис с бассейнами с SPA, а многочисленные кафе и рестораны — разнообразную кухню, как кавказскую, так и европейскую.

Инфраструктура на Домбае менее современная, зато и цены здесь гораздо ниже, чем в Красной Поляне. В то жевремя на Домбай едут опытные лыжники и сноубордисты — трассы здесь более сложные и интересные.

Стоимость трехдневного тура на Домбай в дни праздниковначинается от 15000 рублей на двоих — с перелетом и проживанием.

Трехдневный отдых в Красной Поляне на эти даты существенно дороже — около 40 000 рублей на двоих, также с перелетом и проживанием. Пируем в Чехии

Одним из самых популярных направлений весны среди российских туристов может стать Чехия.

Прага — туристический город, но расположен он не на море. Поэтому сюда лучше лететь в межсезонье, например, в конце февраля, когда в свои права начинает вступать весна. Температура стабильно держится выше нуля, а природа начинает расцветать.

Трех дней вполне достаточно, чтобы исследовать все туристические места средневекового города. Многие туристы, приезжающие в Прагу регулярно на короткое время, устраивают себе своеобразные гастрономические туры.

Однако нужно учитывать, что чешская кухня очень жирная и рассчитана больше на мужской вкус.

Здесь любят колбаски и свиные рульки в сопровождении слабоалкогольных напитков.

После таких пиршеств по возвращении на родину придется садиться на диету. Интересно, что трехдневный тур на двоих в Прагу с перелетом и проживанием обойдется в 32000 рублей — даже дешевле, чем в Красную Поляну, если, конечно, есть открытая шенгенская виза. Занимаемся шопингом в Италии

Идеальное время для шопинга в Италии — конец зимы. В магазинах уже появляется летние коллекции, а зимние вещи, которые в России могут пригодиться даже в мае, продаются с большими скидками.

Главное — уговорить мужчину поехать отмечать праздник в страну макарон. Самый недорогой курорт Италии — это Римини.

Летом здесь полно людей, которые приезжают позагорать на просторных песчаных пляжах.

При этом зимой, когда море холодное, в Римини совсем пусто. Зато в ресторанах всегда есть свободные столики и здесь готовы предложить туристам лучшую пасту, отличные свежие устрицы или нежнейший тирамису.

В магазинах мало людей, и поэтому продавцы будут терпеливо предлагать вам вещи на выбор, не отвлекаясь на других покупателей.

Более того, за три дня можно успеть осмотреть окрестности, например, отправиться с экскурсией в сказочную Флоренцию или романтичную Венецию. В этих городах в конце зимы минимальное число туристов, поэтому вам не придется пробираться сквозь толпу, опасаясь отстать от своего гида.

Если правильно спланировать время, то короткий отдых в весенней Италии может оказаться гораздо более интересным и насыщенным, чем тривиальное недельное лежание на пляже в жаркий сезон.

Цена трехдневного тура в Италию начинается от 59 000 рублей надвоих с перелетом и проживанием. Купаемся в Израиле

У многих появлялось желание при взгляде на сугробы за окном рвануть куда-нибудь на море, где всегда лето — причем мужчины думают об этом не реже, чем девушки.

И такая возможность есть, например, можно отправиться на Средиземноморское побережье Израиля в Нетанию. Конечно, в конце февраля море еще недостаточно теплое — около 18 градусов, однако настоящие мужчины обязательно устраивают короткие заплывы — особенно в честь праздника.

Благодаря температуре воздуха около 17 градусов вода кажется почти теплой. К югу от Нетании расположен Тель-Авив. Встолице Израиля сосредоточены лучшие бары и ночные клубы страны, поэтому именно сюда стоит ехать за ночными впечатлениями.

Впрочем, один из трех дней можно выделить на экскурсию в Иерусалим, хотя это город требует все-таки большего внимания, чем обычная прогулка по древним улицам, пусть даже и в сопровождении гида.

Или же можно отправиться в Яффу — один из древнейших городов мира, находящийся на территории Тель-Авива. На его узких улочках расположены художественные мастерские, рестораны и всевозможные сувенирные лавки.

Здесь же находится древний порт, где в вечерних сумерках можно полюбоваться на древние стены со стороны моря и на пришвартованные современные яхты.

Стоимость тура на три дня в Израиль начинается от 44 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием. Катаемся по Кипру

Погода на Кипре в конце февраля — как у нас в мае. Однако купаться в море еще холодно — вода прогревается лишь до 16 градусов. При этом загар можно получить качественный, если целыми днями лежать на солнце и окунаться в подогреваемыйбассейн.

Если ваш мужчина не боится левостороннего движения, то стоит уговорить его взять напрокат кабриолет и покататься по острову, изучая местные красоты и достопримечательности, такие как купальни Афродиты или древнейший в Средиземноморье алтарь богини любви.

В ресторанах предлагают знаменитоекипрское мезе из мяса или морепродуктов. Это целая трапеза минимум на двух человек, которая включает примерно 10 перемен блюд. Съесть все под силу далеко не каждому мужчине, зато о таком количестве аппетитного мяса он будет вспоминать еще долго. Прилетая на Кипр, важно найти «свое» место отдыха.

Например, в Пафос едут любители римских и греческих древностей, а также красивых пейзажей. В Айя-Напу — тусовщики, готовые танцевать на барных стойках всю ночь напролет. Протарас подходит семьям с детьми — на этом курорте очень спокойно. В общем, на Кипре даже в межсезонье можно найти себе на три дняразвлечение по душе.

Цена тура на Кипр в праздничные дни на двоих начинается от 41 000 рублей с перелетом и проживанием.