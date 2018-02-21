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«Ласточкино гнездо» закроют на ремонт
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«Ласточкино гнездо» закроют на ремонт 

dom.lenta.ru 21 февраля 2018
Фото: dom.lenta.ru
Ремонтные работы в замке «Ласточкино гнездо» в Крыму начнутся в 2018 году. Проект ремонта готов, готовится тендер по ремонтным работам, в ходе которых, в частности, будут восстановлены зубцы и шпили на башнях замка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Крым Сергея Аксенова.
«В этом году планируется освоить около 100 млн рублей», — приводит информагентство комментарий Аксенова относительно бюджета на ремонт. Глава республики не уточнил, на какой временной период рассчитаны работы по ремонту замка.
Ранее сообщалось, что аварийное состояние замка стало причиной для закрытия объекта для посещений. По заявлению председателя госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергея Ефимова, что ремонтные работы должны были начаться в конце 2017 года.
Ласточкино гнездо — памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма. Замок построил архитектор-модернист Александр Шервуд по заказу барона Штейнгеля.
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