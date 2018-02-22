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Видео: потоп превратил лес в подводный рай
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Видео: потоп превратил лес в подводный рай 

Рамблер 22 февраля 2018
В Бразилии из-за сильных дождей реки Рио-да-Прата и Олхо-д'Агуа переполнились и вышли из берегов, затопив окружающий лес. И это очень красивое зрелище.
Затопленный лес больше похож на подводный рай, или на локацию в очень красивой компьютерной игре. Обычно наводнения и потопы несут за собой много пыли, поэтому вода выглядит мутной и грязной. Но в данном случае вода была кристально чистой.
Руководитель парка Рио-да-Прата-Эко-Реканто воспользовался случаем и снял завораживающее и потрясающе красивое видео.
По его словам, такие наводнения случаются довольно редко, а уровень воды к концу дня вернулся в норму.
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