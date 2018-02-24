Ульяновск: русское чудо света

Ульяновская область с разных точек зрения является уникальным местом на карте России.

Ульяновск (ранее — Симбирск, Синбирск) — город, стоящий на Приволжской возвышенности, имеет яркую историю. Здесь закончилась крестьянская война под руководством Степана Разина, содержался в заключении Емельян Пугачёв, родился в 1870-м году Владимир Ленин, стоит необычный памятник букве Ё, которую в широкое употребление ввёл Николай Карамзин, а также добывают уникальный минерал симбирцит. В Ульяновске находится отраслевой Музей гражданской авиации, где в том числе представлен уникальный "хрущёвский самолёт", выпущенный всего в двух экземплярах по заказу советского правительства.

Чудо света

Ульяновск расположен в месте сближения русел Волги и Свияги. Здесь две полноводные реки текут параллельно друг другу на расстоянии, не превышающем двух километров, но… в противоположных направлениях. Ученые объясняют это явление своеобразным геологическим строением Приволжской возвышенности.

Однако есть и те, кто верят в существование особого энергетического поля и связывают с ним тот факт, что в здешних краях нередко рождаются люди с выдающимися способностями. В подтверждение приводятся всем известные имена: Николай Карамзин, Иван Гончаров, Сергей Аксаков, Николай Огарев, Александр Радищев, Николай Языков, Денис Давыдов, Владимир Ленин, Александр Керенский, Иван Сеченов, Аркадий Пластов, Андрей Сахаров. Два облика одного города

Многие десятилетия Ульяновск имел ярко выраженную политическую биографию, а ведь изначально Симбирск был крупным купеческим городом. Сегодня эти два направления соединились: Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В. И. Ленина" является единственным в стране хранителем губернского центра — Симбирска, расположенного в центре совершенно другого города — современного Ульяновска.

Заповедник воссоздает и сохраняет пласт местной культуры, неразрывно связанный с образованием, архитектурой и бытом России конца XIX века. Кстати, Симбирск входит в число исторических городов России с сохранившейся оригинальной исторической застройкой. В составе комплекса — 12 музеев и выставочный зал.

Ревизор — культура

Город Симбирск (до 1780 года Синбирск) был заложен как одна из крепостей Карсунско-Симбирской засечной черты в 1648 году воеводой Богданом Хитрово и дьяком Григорием Кунаковым на высоком правом берегу Волги для охраны российских территорий. Именно здесь в 1670 году был решен исход крестьянской войны под предводительством Степана Разина и содержался под охраной Емельян Пугачев.

Страницы древней истории оживают в театрализованных представлениях с участием дружины "Рысь" в историко-архитектурном комплексе "Симбирская засечная черта". Также желающие могут попробовать свои силы в обращении с оружием XVII века: стрельбе из лука, метании дротиков, ножей и топоров.

С купеческой историей города можно познакомиться в музеях "Симбирское купечество", "Торговля и ремесла Симбирска", "Симбирская фотография", "Архитектура эпохи модерна в Симбирске" и других, а также в Ульяновском областном краеведческом музее им. И. А. Гончарова и в Музее-усадьбе городского быта "Симбирск конца XIX — начала XX вв. ".

Все они предлагают широкий спектр театрализованных и интерактивных программ. Лучшим сувениром отсюда станет изделие из симбирцита — поделочного камня, добываемого исключительно на территории Ульяновской области. Мастера образования

В Ульяновске открыто несколько музеев, посвященных образованию. Один из них — Музей "Симбирская классическая гимназия", рассказывает об истории становления и развития среднего образования в Российской Империи. Здесь с максимальной точностью воссоздана атмосфера учебного заведения 1880-х гг. : можно посидеть за гимназической партой, полистать старинные учебники, увидеть единственные в России солнечные часы торгового дома Боргарда и вскипятить воду при помощи прибора Франклина.

Музей "Народное образование Симбирской губернии в 70–80-е гг. XIX в. " является единственным в стране, где представлена история развития массовой и всесословной школы. Его посетителям предлагается стать учениками школы того времени и участвовать в увлекательной программе.

Не менее любопытно посещение музея "Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева". Педагог и просветитель чувашского народа Иван Яковлев родился в семье крестьянина. В 1867 году, в 19 лет, он поступил в 5-й класс гимназии, и еще будучи гимназистом в 1868 году основал первую национальную школу Симбирской губернии. Посетители музея могут позаниматься с письменными принадлежностями и приборами XIX века, узнать старинные игры гимназистов и сфотографироваться в народных костюмах.

По-своему уникален музей "Карамзинская общественная библиотека", где хранится более 25 тыс. книг XV–XX вв., а 80 процентов фондов составляют редчайшие коллекции. Например, самая маленькая печатная книга — Коран на арабском языке (18x27 мм) и самая ранняя книга, напечатанная кириллицей, — Евангелие учительное (ок. 1580 г.).

Ревизор — культура

Прославил город и уникальный памятник букве Ё, установленный рядом со зданием Ульяновской областной научной библиотеки. Эта седьмая буква русского алфавита была введена в употребление в 1797 году Н. Карамзиным, который при редактировании одного из стихотворений заменил две буквы в слове "слiозы" на букву "ё". Другая версия происхождения этой буквы рассказывает, что первенство изобретения принадлежит княгине Е. Дашковой, но даже в этом случае роль писателя в популяризации новой буквы исключительно велика. Покорители неба

Современный Симбирск представлен на карте туристических маршрутов "фирменными" экскурсионными программами "К звездам!" и "Ульяновск — родина самолета-богатыря "Руслан". Во время первой экскурсии туристы посещают музей "Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий", где можно узнать историю метеорологических наблюдений в России и Ульяновске, в частности, и в любую погоду полюбоваться картиной звездного неба.

Во вторую экскурсию входит посещение аэропорта Ульяновск-Восточный, осмотр самолета и знакомство с городом авиастроителей. Здесь находится крупнейшее предприятие России по производству гражданских самолетов ЗАО "Авиастар-СП", выпускающее 55 лайнеров в год. Аэропорт Ульяновск-Восточный. Фото: aviasheap.ru Те, кто мечтает о небе, приезжают учиться в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. На его базе в 1983 году был открыт Головной отраслевой Музей истории гражданской авиации России.

Он насчитывает более 9 тыс. разнообразных экспонатов, но особую ценность представляет выставка авиатехники под открытым небом, расположенная на территории в 18 га. Здесь собрано 38 отечественных воздушных судов разных лет. Среди них есть такие раритеты, как вертолет Ми-1, самолет Як-112, легендарный По-2, полярный Ил-14, самый большой в России вертолет Ми-6, первый в мире цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик АНТ-4, первый отечественный пассажирский самолет Ак-1, самолет Ту-114 и другие.

Ревизор — культура

В коллекции музея представлен уникальный "хрущевский" самолет Ту-116, выпущенный всего в двух экземплярах по заказу советского правительства для трансатлантических перелетов. Здесь же выставлен первый в мире сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144. Он — единственный из семи оставшихся, который находится в полной комплектации.