8 лучших направлений для спортивного путешествия

Это прекрасно, что с каждым днём растёт число тех, кто делает выбор в пользу спорта и правильного питания. Несмотря на сложности жизни в современных мегаполисах, мы стараемся двигаться и быть активными. Чтобы не сбавлять темп, не делать перерывы в тренировках и продолжать достигать новых высот даже во время отпуска, стоит выбирать направления для активных путешествий. Мы собрали для вас лучшие города и места для занятия спортом, познания себя и покорения новых вершин, чтобы вы уже начали планировать будущий отпуск с пользой.

1. Порто, Португалия

Как оказалось, Португалия страна — не только любителей фаду, портвейна и паштел-де-ната, но и прекрасное направление для йога-туров. В Порто, а также в Фаро и на острове Мадейра, регулярно, почти все месяцы в году, проходят интенсивные курсы йоги, пилатеса и медитации на берегу моря. А самый подходящий тур от нескольких дней до двух недель можно забронировать прямо сейчас.

2. Бордо, Франция

Лучшее направление для любителей велосипеда. Горные маршруты (от 60 до 1 100 километров, в зависимости от вашей подготовки) проходят недалеко от французского города Бордо. А для любителей совмещать есть интересные варианты велотуров с дегустацией вина.

3. Пакленица, Хорватия

В центре Национального парка Пакленицы находятся два ущелья — Велика Пакленица и Мала Пакленица, туда отправляются в походы за самыми живописными видами в Хорватии (парк является самым популярным местом в стране для восхождений). Рекомендуемые дневные походы: 4-часовой поход до Анича Кука с невероятным видом на весь Задарский уезд и залив Стариград; 8-часовой поход до Свето-Брдо, второй по высоте вершины горы Велебит. Великолепные панорамные виды и высокие горные луга (если повезёт, сможете увидеть диких лошадей).

3. Бангкок, Таиланд

Если вам хочется совместить приятное с полезным, можно запланировать отпуск в Таиланде. Дом Центра изучения медитации Дхаммы в районе Чатучак в Бангкоке предлагает регулярные двухдневные курсы и семинары медитации Metta. Помимо коротких курсов, можно выбрать семинары и на две недели, и на полтора месяца, в зависимости от ваших возможностей. Совмещать отдых у океана с медитацией, согласитесь, очень приятно.

5. Будапешт, Венгрия

Тур-де-Будапешт — это идеальное ночное мероприятие от Urban Running для любителей кроссфита, которое состоится в мае 2018 года. Вы сможете не только потренироваться, но и посмотреть самые потрясающие места Будапешта. На каждой станции вы будете выполнять короткие тренировки по кроссфиту и проходить испытания на прочность. Маршрут организаторы держат в тайне.

6. Пляж Бандоран, Ирландия

Страх замёрзнуть в этой северной стране может сдержать начинающего сёрфера, но никак не опытного! Пляж Бандоран, в нескольких часах езды от города Дублин, с мерцающей зелёной водой капризной Атлантики привлекает тысячи сёрферов со всего мира. Это одно из лучших в мире мест для сёрфинга, где часто бывают огромные волны.

7. Церматт, Швейцария

Церматт считается одним из лучших лыжных направлений, особенно для семейного отдыха. С конца ноября до конца апреля там одинаково прекрасные снежные склоны, поэтому можно ехать туда и в начале, и конце сезона.

8. Коробичи, Коста Рика

Для любителей ярких ощущений — направление для рафтинг-туров. Лучшее место для начинающих — берега реки Коробичи на Коста Рике. Помимо удовольствия от самого сплава, у вас будет возможность увидеть диких животных и экзотических птиц. Дух захватывает, когда вы сплавляетесь по реке, а вокруг вас настоящие нетронутые джунгли. Статьи по теме Учёба в ЮАР, путешествие к Эвересту, ультрамарафон в Сахаре. «Я поняла, что хочу стать коллекционером впечатлений» Куда отправиться в путешествие, если наскучили обычные направления: 10 вариантов Куда можно отправиться путешествовать одному: 10 направлений 10 привычек, которые сделают ваше путешествие максимально комфортным и классным