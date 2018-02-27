Тест по рекам для настоящих эрудитов

Реки были главными источниками пресной воды, и орошения и служили основными торговыми и военными путями для древних людей.

Поэтому самые старые города обязательно строились на реке или озере. Некоторые древние цивилизации были бы невозможны без существования реки, например, Древний Египет или государства Месопотамии.

У каждого народа есть своя главная река, образ которой играет центральную роль в становлении национального характера. И сейчас реки остаются главным богатством любой страны.