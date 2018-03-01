Прекрасные заброшенные уголки мира

В традиционных обществах до сих пор принято считать образ жизни человека-одиночки отклонением от нормы и социальным неуспехом. А вот психолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Белла де Пауло, напротив, считает такой образ жизни «вечным счастьем» и ездит с лекциями о преимуществе одинокой жизни перед парной по стране. Обе точки зрения, в принципе, имеют право на существование.

А главное — будь ты хоть самый отпетый экстраверт, в какой-то момент неизбежно возникает желание остаться наедине с собой.

Иногда оно достигает критической отметки — и тут на помощь приходит медитативный Instagram itsabandoned, в котором собраны самые прекрасные заброшенные уголки мира.

Остров Холланд в американском штате Мэриленд когда-то заселяли фермеры и лодочники. Сегодня из живых существ здесь можно встретить разве что чаек. И иногда фотографов в охоте за редким кадром последнего дома на исчезающем острове.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Фев 9, 2018 в 1:02 PST

Время изменило и эту рыбацкую деревню. Поселение на берегу китайской Янцзы превратилось в настоящее сказочное королевство, сплошь увитое плющом.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Фев 26, 2017 в 4:08 PST

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Дек 2, 2017 в 2:52 PST Удивительно солнечный кадр на фоне абсолютно пасмурного неба сделан в канадской Новой Шотландии.

Это помещение в Instagram-канале назвали «милой маленькой спальней». И действительно — чем не актуальный лофт-дизайн? Только немного прибраться, и можно приглашать интерьерного фотографа.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Янв 19, 2018 в 12:07 PST

Замок Миранда (или замок Нуази) в бельгийском Намюре построен всего лишь в конце 19 века — а выглядит так, словно в нем уже несколько столетий происходят какие-нибудь леденящие кровь готические истории. С 1950-х замок поступил в управление Министерства транспорта Бельгии, в нем размещался детский летний лагерь. А с начала 1990-х замок стоит заброшенным.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Окт 18, 2017 в 3:03 PDT

Парк развлечений Nara Dreamland открылся в Японии в 1961 году. А в 2006-м его пришлось закрыть из-за убытков, с тех пор парк заброшен.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Ноя 27, 2015 в 5:15 PST

Здания, построенные в стиле брутализма, и «при жизни» смотрятся, прямо скажем, криповато. А уж в заброшенном виде… Опустевшая больница в Польше выглядит как идеальное место действия для фильма ужасов.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Янв 3, 2017 в 11:01 PST

Живописное здание в португальской Синтре теперь заселяют гуси и утки. Повезло пернатым, ничего не скажешь.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Июл 17, 2015 в 11:22 PDT

Индуистский храмовый комплекс Ангкор-ват в Камбодже пустует с XV века. Храм Та Пром — один из самых живописных во всем комплексе: вековые деревья здесь сливаются с рукотворными постройками, напоминая о неумолимом течении времени.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Июн 28, 2015 в 12:25 PDT

Жуткий снимок заброшенной православной церкви в Польше вызвал у подписчиков аккаунта бурю восторгов. Здание назвали резиденцией дьявола, а ведущий канала иронично поинтересовался, нет ли желающих переночевать в этом местечке.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Июн 25, 2015 в 4:05 PDT

Норвежские горы. В соперничестве человека и природы природа победила с разгромным счетом.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Сен 10, 2015 в 1:36 PDT

Нет желания прокатиться? Парк развлечений Six Flags в Новом Орлеане так и стоит заброшенным после урагана «Катрина», разрушившего город в 2005-м.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Окт 18, 2015 в 5:41 PDT

Россия тоже «засветилась» в Instagram с самыми красивыми заброшенными уголками в мире. Этот «летучий голландец» — печально известная «Булгария», затонувшая в 2011 году в Татарстане.

Публикация от Beautiful Abandoned Places (@itsabandoned) Дек 31, 2015 в 2:16 PST

И, наконец, привет любителям обнимашек. Приглашение отметить в комментариях того, кто туда пойдет, собрало множество комментариев. Причем пользователи не только активно отмечали друзей и знакомых — многие захотели пойти в «землянку-обнимашку» и сами.