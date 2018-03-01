В традиционных обществах до сих пор принято считать образ жизни человека-одиночки отклонением от нормы и социальным неуспехом. А вот психолог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Белла де Пауло, напротив, считает такой образ жизни «вечным счастьем» и ездит с лекциями о преимуществе одинокой жизни перед парной по стране. Обе точки зрения, в принципе, имеют право на существование.
А главное — будь ты хоть самый отпетый экстраверт, в какой-то момент неизбежно возникает желание остаться наедине с собой.
Иногда оно достигает критической отметки — и тут на помощь приходит медитативный Instagram itsabandoned, в котором собраны самые прекрасные заброшенные уголки мира.
Остров Холланд в американском штате Мэриленд когда-то заселяли фермеры и лодочники. Сегодня из живых существ здесь можно встретить разве что чаек. И иногда фотографов в охоте за редким кадром последнего дома на исчезающем острове.
Время изменило и эту рыбацкую деревню. Поселение на берегу китайской Янцзы превратилось в настоящее сказочное королевство, сплошь увитое плющом.
Удивительно солнечный кадр на фоне абсолютно пасмурного неба сделан в канадской Новой Шотландии.
Это помещение в Instagram-канале назвали «милой маленькой спальней». И действительно — чем не актуальный лофт-дизайн? Только немного прибраться, и можно приглашать интерьерного фотографа.
Замок Миранда (или замок Нуази) в бельгийском Намюре построен всего лишь в конце 19 века — а выглядит так, словно в нем уже несколько столетий происходят какие-нибудь леденящие кровь готические истории. С 1950-х замок поступил в управление Министерства транспорта Бельгии, в нем размещался детский летний лагерь. А с начала 1990-х замок стоит заброшенным.
Парк развлечений Nara Dreamland открылся в Японии в 1961 году. А в 2006-м его пришлось закрыть из-за убытков, с тех пор парк заброшен.
Здания, построенные в стиле брутализма, и «при жизни» смотрятся, прямо скажем, криповато. А уж в заброшенном виде… Опустевшая больница в Польше выглядит как идеальное место действия для фильма ужасов.
Живописное здание в португальской Синтре теперь заселяют гуси и утки. Повезло пернатым, ничего не скажешь.
Индуистский храмовый комплекс Ангкор-ват в Камбодже пустует с XV века. Храм Та Пром — один из самых живописных во всем комплексе: вековые деревья здесь сливаются с рукотворными постройками, напоминая о неумолимом течении времени.
Жуткий снимок заброшенной православной церкви в Польше вызвал у подписчиков аккаунта бурю восторгов. Здание назвали резиденцией дьявола, а ведущий канала иронично поинтересовался, нет ли желающих переночевать в этом местечке.
Норвежские горы. В соперничестве человека и природы природа победила с разгромным счетом.
Нет желания прокатиться? Парк развлечений Six Flags в Новом Орлеане так и стоит заброшенным после урагана «Катрина», разрушившего город в 2005-м.
Россия тоже «засветилась» в Instagram с самыми красивыми заброшенными уголками в мире. Этот «летучий голландец» — печально известная «Булгария», затонувшая в 2011 году в Татарстане.
И, наконец, привет любителям обнимашек. Приглашение отметить в комментариях того, кто туда пойдет, собрало множество комментариев. Причем пользователи не только активно отмечали друзей и знакомых — многие захотели пойти в «землянку-обнимашку» и сами.