Каменная река: невероятное явление природы

Циклон «Гита» почти весь февраль бушевал в южной части Тихого океана. Ураганы и ливни обрушились на Новую Зеландию , вызвав массу разрушений. Кроме того, этот же циклон стал косвенной причиной возникновения уникального природного явления, настоящей каменной реки.

Каменная лавина сошла с гор на Кентерберийскую равнину, сформировав мощный поток щебня и гальки. Скорость камней была столь велика, что визуально и в самом деле походила на бурную реку.

Лавина отрезала от цивилизации несколько крупных ферм, хозяева которых сейчас находятся буквально на осадном положении — еду и воду муниципальные власти передают им на вертолетах.

Скорее всего, поток в основной массе сформирован из граувакки, глинистого песчаника. Ураганный ветер привел к тому, что граувакка ведет себя как настоящая жидкость, несмотря на несравнимо большую плотность.