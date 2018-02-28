Ещё
Каменная река: невероятное явление природы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каменная река: невероятное явление природы 

Don't Panic 28 февраля 2018
Циклон «Гита» почти весь февраль бушевал в южной части Тихого океана. Ураганы и ливни обрушились на Новую Зеландию, вызвав массу разрушений. Кроме того, этот же циклон стал косвенной причиной возникновения уникального природного явления, настоящей каменной реки.
Каменная лавина сошла с гор на Кентерберийскую равнину, сформировав мощный поток щебня и гальки. Скорость камней была столь велика, что визуально и в самом деле походила на бурную реку.
Лавина отрезала от цивилизации несколько крупных ферм, хозяева которых сейчас находятся буквально на осадном положении — еду и воду муниципальные власти передают им на вертолетах.
Скорее всего, поток в основной массе сформирован из граувакки, глинистого песчаника. Ураганный ветер привел к тому, что граувакка ведет себя как настоящая жидкость, несмотря на несравнимо большую плотность.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение