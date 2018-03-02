Берлин: город сердец

Специально для «Ленты.ру» диджей, музыкальный эксперт и радиоведущая Карина Истомина вышла в прямой эфир из вечно молодого Берлина и рассказала обо всем, за что можно его полюбить. А заодно и протестировала новый смартфон Nokia 8 с уникальной функцией «бози» (bothie), которая дает возможность снимать одновременно на фронтальную и основную камеры.

У Берлина настолько много секретов, что если приехать сюда впервые и попасть на Александрплац, невозможно поверить, что этот город с безобразными зданиями, похожими на московские общежития, вдохновил столько художников, музыкантов и режиссеров. Если Нью-Йорк сразу раскрывает свою душу — и это либо любовь с первого взгляда, либо категоричное неприятие, то Берлин с каждым разом открывает какую-то свою маленькую тайну. Это как игра, которая настолько затягивает, что стала причиной переезда сюда очень многих моих друзей.

Это город, в котором стоит прожить хоть какую-то часть своей молодости, чтобы прочувствовать ее так, как ни в одном другом месте она не ощущается. Гулять в спокойном и милом Митте, ходить по барам в Кройцберге, по барахолкам во Фридрихсхайне, есть пахлаву за евро и пить бесплатный чай в арабской забегаловке в Шарлоттенбурге, увидеть вживую квир-культуру, тусоваться в заброшенных рампах и парках аттракционов. Там до сих пор есть сквоты, в которых живут люди, что для московского человека выглядит удивительным. По крайней мере для меня.

Когда в воскресенье мы снимали лайф-трансляции совместно с «Лентой.ру» и Nokia 8, то посетили места, которые меня очень поразили. Станция Зоо — это место в Западном Берлине, про которое написана книга Кристианы Ф. «Я — Кристина». Она про детей семидесятых и то, с чем им пришлось столкнуться в этот период. После ее прочтения я стала по-другому относиться к Дэвиду Боуи

Неподалеку открыли бесплатный музей граффити Urban Nation, где также есть картина Banksy. Ходить в галереи с двойной камерой, как у Nokia 8, довольно забавно, потому что когда я пересматривала эфир, одновременно видела и картину, и свои эмоции по поводу нее, которые без подготовки сложно было бы подделать. Есть в этом какая-то искренность, что меня, конечно, подкупило.

Вечером мы с продюсером встретились в Митте, в очень известном баре Mein Haus am See, что в переводе с немецкого «Мой домик у озера». Так называлась песня солиста хип-хоп регги-группы Seeed Петера Фокса. Клубная жизнь в Берлине настолько разнообразна, что одной поездки точно не хватит, чтобы все тут узнать.

Можно сидеть в милых барах, интерьер которых собран из винтажной мебели, пообедать в красивых местах, как House of Small Wonder, сходить в «Бергхайн» или «Трезор» либо попасть на posh-вечеринку в Soho House, где я играла на следующий день, потому что даже в понедельник этот город не спит.

Я уже не говорю о баснословном количестве музеев и галерей, где нужно побывать. Столько районов стоит изучить, потому что каждый из них со своими совершенно разными историями.

Берлин не мог не украсть мое сердце. И скорее всего, если вы молоды, свободны и любите приключения, то он понравится и вам.