Тест: отличите ли вы природу России?

Россия занимает около 1/3 материка Евразии, на ее территории находятся совершенно разные природные зоны: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и пустыни. Какие только растения и животные не встречаются здесь! Вулканы-близнецы, розовые и голубые озера, белые отвесные скалы, каменные парки, гейзеры, русское Мертвое море и русская Венеция, дикие кошки и экзотические бабочки — конечно, все знают, какая богатая у нас природа, но сможете ли вы отличить ее от природы других стран?!