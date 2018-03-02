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Тест: отличите ли вы природу России?
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Тест: отличите ли вы природу России? 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Россия занимает около 1/3 материка Евразии, на ее территории находятся совершенно разные природные зоны: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, полупустыни и пустыни. Какие только растения и животные не встречаются здесь! Вулканы-близнецы, розовые и голубые озера, белые отвесные скалы, каменные парки, гейзеры, русское Мертвое море и русская Венеция, дикие кошки и экзотические бабочки — конечно, все знают, какая богатая у нас природа, но сможете ли вы отличить ее от природы других стран?!
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