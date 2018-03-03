Что делать в Риме: 10 новых идей

Вы наверняка посмотрите Колизей, Пантеон, собор святого Петра и Сикстинскую капеллу — и правильно сделаете. А после этого воспользуйтесь нашими советами, и ваши римские каникулы получатся просто восхитительными — как и сам Рим.

Найти тайную замочную скважину

Прогуляйтесь по холму Авентин и обязательно поднимитесь на площадь Мальтийских рыцарей. В замке Мальтийского ордена есть секретная замочная скважина. В неё можно увидеть сразу три государства: Ватикан, Италию и Мальту. Советуем сходить ночью — в тишине и темноте впечатления будут невероятные. А в саду, в который ведут ворота со скважиной, гулял главный герой фильма «Великая красота». Посмотреть Караваджо без очереди

Для этого совсем не нужно идти в музей. Итальянские церкви вызывают полнейший восторг уже хотя бы потому, что внутри можно увидеть работы знаменитых художников эпохи Возрождения. Идите в церковь Санта-Мария-дель-Пополо — там найдёте две картины Караваджо. Ещё три — в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. Об этом даже не все местные знают. Потренироваться на античном стадионе

Цирк Массимо был самым большим ипподромом в Древнем Риме и вмещал более 150 тысяч зрителей, а император наблюдал за скачками с балкона своего дворца. Сейчас это общественный парк и отличная площадка для бега, где местные тренируются круглый год. Присоединяйтесь. Попробовать 100 видов тирамису

Где это делать, как не в Италии? Меню кафе Mr. 100 Tiramisù действительно состоит из 100 вариантов традиционного десерта с разными добавками: ореховыми муссами, фруктами или ликёрами. Классика там тоже хороша. А местные часто ходят в кафе Pompi на площади Трастевере и говорят, что там готовят самый вкусный тирамису. Посмотреть на город с высоты

Рим известен как город семи холмов, хотя на самом деле их больше. Вид с каждого из них, конечно, прекрасный. Поднимитесь на Палантин — по легенде, именно там началась история древнего Рима, когда к подножию холма водой принесло двух младенцев в корзине, Ромула и Рема.

А на холме Джаниколо каждый день в 12 часов стреляют из пушки, этот ритуал соблюдается с середины XIX века. Если вы путешествуете на машине, доберитесь до самого высокого холма Монте Марио. Там не так многолюдно и можно заодно посетить обсерваторию. Вершина холма «Зодиак» считается самым известным местом в городе для романтических прогулок, его даже называют бульваром влюблённых. Побегать

Если вы любите бегать, смело совмещайте приятное с приятным — тренируйтесь и узнавайте Рим. Для этого есть специальные экскурсии с дистанциями на шесть и десять километров, а по пути вы обязательно увидите всё самое красивое. Если вам больше нравится бегать в одиночестве, можете воспользоваться готовым маршрутом и тоже увидеть самые прекрасные места. Погулять по Вилле Боргезе

Это один из самых больших парков в Риме. Он расположен на холме, поэтому вид со смотровой площадки — уже серьёзный повод для посещения. Ещё есть озёра, фонтаны, античные скульптуры и музеи с искусством разных эпох. Уже много лет там работает кинотеатр, где показывают классику и новинки итальянского кино в оригинале. Если вы приехали в Рим с ребёнком, сходите в детский кинотеатр, старейший в Риме и самый маленький — вмещает всего 60 человек. Почувствовать себя принцессой Анной (или журналистом Джо Брэдли)

Попробовать артишоки Провести римские каникулы как герои одноимённого фильма очень просто. Можно взять в аренду мотоцикл Vespa и прокатиться по городу — как Одри Хепбёрн Грегори Пек . Или сходить на специальную пешеходную экскурсию, где вам покажут знаменитые места из этого фильма, например «Уста истины». В программу прогулки входит обзор достопримечательностей и из других фильмов: «Ешь, молись, люби», «Ангелы и демоны», «Сладкая жизнь» и «Гладиатор».

Итальянцы очень любят артишоки: жарят, запекают, добавляют в пасту, пиццу, пироги. В Риме популярно блюдо «Карчофи алла романа», где артишок — главный ингредиент. Овощ варят в воде с добавлением оливкового масла, белого вина и специй. Получается отличный лёгкий ужин или закуска. Отправить открытку из Ватикана