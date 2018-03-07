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Названы самые опасные города мира
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Названы самые опасные города мира 

dom.lenta.ru 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Худшим для посещения и проживания регионом мира остается Латинская Америка, свидетельствует рейтинг 50 наиболее опасных городов, составленный мексиканским Советом гражданской безопасности. 42 из полусотни муниципалитетов, попавших в список, расположены в латиноамериканских странах.
В рейтинг вошли 17 городов Бразилии, 12 мексиканских, пять венесуэльских, три колумбийских муниципалитета, два города в Гондурасе, по одному в Сальвадоре, Гватемале и на Ямайке. Как отмечают составители, основной источник опасности в Латинской Америке — организованные преступные группировки, занимающиеся преимущественно наркоторговлей. Кроме того, местные города страдают от политической нестабильности, бедности, плохих экономических условий и коррупции.
Первое место в списке занял Лос-Кабос, расположенный в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. На второй позиции — столица Венесуэлы Каракас. Третье место досталось Акапулько (штат Герреро, Мексика). В десятку самых опасных также вошли мексиканские города Ла-Пас, Тихуана, Сьюдад-Виктория, бразильские Натал, Форталеза и Белен и венесуэльский Сьюдад-Гуаяна.
Ранее был опубликован список лучших в мире городов для проживания. Первое место в нем занял австралийский Мельбурн, второе — столица Австрии Вена, замкнул тройку лидеров канадский Ванкувер. Четвертое и пятое места достались также канадским Торонто и Калгари. Следом идут Окленд, Хельсинки, Аделаида и Перт, Гамбург. Москва заняла 80 место в списке из 140 муниципалитетов.
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