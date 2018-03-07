Названы самые опасные города мира

Худшим для посещения и проживания регионом мира остается Латинская Америка, свидетельствует рейтинг 50 наиболее опасных городов, составленный мексиканским Советом гражданской безопасности. 42 из полусотни муниципалитетов, попавших в список, расположены в латиноамериканских странах.

В рейтинг вошли 17 городов Бразилии , 12 мексиканских, пять венесуэльских, три колумбийских муниципалитета, два города в Гондурасе , по одному в Сальвадоре Гватемале и на Ямайке . Как отмечают составители, основной источник опасности в Латинской Америке — организованные преступные группировки, занимающиеся преимущественно наркоторговлей. Кроме того, местные города страдают от политической нестабильности, бедности, плохих экономических условий и коррупции.

Первое место в списке занял Лос-Кабос, расположенный в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. На второй позиции — столица Венесуэлы Каракас. Третье место досталось Акапулько ( штат Герреро Мексика ). В десятку самых опасных также вошли мексиканские города Ла-Пас, Тихуана, Сьюдад-Виктория , бразильские Натал, Форталеза и Белен и венесуэльский Сьюдад-Гуаяна.