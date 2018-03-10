Где расположен вход в ад: мистические места

Аид, Нарака, ад — название потустороннего мира меняется от религии к религии, но смысл остается тем же. Каждая религиозная практика имеет свое собственное понятие о месте, куда отправляется нечестивая душа за покаянием. Но попасть сюда могут не только умершие. Легенды утверждают, что каждое из нижеперечисленных мест в прямом смысле является воротами, которые ведут в потусторонний мир.

Мыс Матапан

Греция

Пещеры мыса Матапан расположены на южной оконечности материковой Греции. Чтобы найти их, придется спуститься под скалу, к самому уровню моря. Именно здесь древние греки располагали ход в Аид. Кто знает, может они были не так уж и не правы.

Гекла

Исландия

Стратовулкан, известный как Гекла, расположен далеко в южных горах Исландии. В средние века на это местечко наткнулись монахи-цистерианцы. В 1180 году монах Герберт де Клерво описал вулкан главой своей книги Liber De Miraculis. Другой монах, Бенедикт Висцерионский, считал, что именно сюда черти затащили душу Иуды. Местный фольклор до сих пор жив: если вы соберетесь прогуляться к вулкану в канун Пасхи, то вас обязательно отговорят: в это время здесь собираются ведьмы и колдуны.

Призрачный город Фэнду

Китай

Поселку на северном конце реки Янцзы насчитывается уже более 2000 лет. Фэнду славится своей поразительной традиционной архитектурой и обилием статуй, выполненных с непередаваемым мастерством. Его улицы и площади заполнены статуями призраков и демонов, а также горькими напоминаниями о наказаниях, которые ждут нечестивых в следующей жизни.

Озеро Курция

Италия

На самом деле, это никакое не озеро, а развалины в центре римского форума. Согласно Титу Ливию и Плутарху, на этом месте раньше была глубокая расщелина, ведущая прямиком в ад. Сюда, якобы, бросился молодой воин Марк Курций , принося себя в жертву подземным богам во имя Рима.

Ворота Вуду

США

Согласно мифологии Вуду, недавно умершие отправляются в своего рода чистилище перед тем, как попасть в потусторонний мир. Здесь они встречают своих предков и предстают перед судом Барона Субботы. На физическом плане ворота в святилище лоа располагаются в Новом Орлеане, на перекрестке Canal Street и Basin Street.