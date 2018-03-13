10 аномальных зон на карте России

Почти в каждом регионе нашей страны есть свои слухи и легенды о местах, где происходят странные и необъяснимые вещи: дороги, по которым можно ехать часами и так никуда и не попасть; горы, где местные племена совершали жертвоприношения и где по-прежнему бродят духи умерших и озера, где бесследно исчезают люди. Действительно, таких аномалий по территории России раскидано немало от Прибалтики и до Владивостока.

Про многие из них ходит дурная слава, но это не останавливает желающих испытать лично, что значит встретиться с неизвестным.

Мы решили изучить самые известные из загадочных мест на карте России, и попытаться дать научное объяснение тайне происхождения насколько это возможно, исходя из их природы и истории наблюдений.

Молёбский треугольник

Эта природная аномалия находится в районе деревни Молёбка; ее размеры около 70 квадратных км. Как утверждают жители деревни, здесь в 1980 году упал метеорит. Посланная в 2003 году экспедиция, в состав которой входили ученые РАН , так ничего и не нашла, но заявила: «там что-то есть». Необычные природные явления не прекращаются в Молёбском треугольнике: туристами и исследователями наблюдаются разноцветные вспышки, светящиеся объекты и звуковые галлюцинации. Часто у находящихся там людей начинаются проблемы со здоровьем: головные боли и скачки температуры.

Деревня Растесс

Когда через этот поселок в Свердловской области проходил Бабиновский тракт, соединявший европейскую и азиатскую части России. Про деревню, в которой жили золотодобытчики с семьями, ходила дурная слава: здесь видели таинственные свечения и говорили, что здесь обитают злые духи.

В один прекрасный (или скорее ужасный) день все жители деревни просто исчезли. А местное кладбище пугает обилием разрытых могил. Местные жители обходят вымершую деревню стороной, а путешественники стараются здесь не задерживаться надолго.

Гора мертвецов (перевал Дятлова)

Между горой Холатчахль (с мансийского «гора мертвецов») и еще одной безымянной вершиной находится печально известный перевал Дятлова . Именно здесь в феврале 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, именем которого и назвали перевал. Причиной их гибели называли какое-то время и местных манси, охранявших священную гору, и несчастный случай в ходе испытания нового оружия и даже НЛО. Настоящая причина так и осталась неизвестной, а факт в том, что с тех пор в районе перевала Дятлова еще не раз гибли люди, иногда целыми группами.

Ловозеро

На Кольском полуострове тоже находятся аномальные зоны — это так называемое Ловозеро. Множество экспедиций, побывавших здесь, отмечали таинственные искривления времени и пространства и изменения гравитационного поля Земли. А местные жители делятся рассказами о многочисленных свидетельствах обитания здесь знаменитого снежного человека.

Долина смерти (Вилюй)

Еще одним гиблым местом на карте России является местность под названием Елюю Черкечех, что в переводе с якутского значит «Долина смерти». Появление этой аномалии связывают с падением Тунгусского метеорита. В 1950-х годах искатели якутского золота заявляли, что возле речки Алгый Тимирнить ("Большой котел утонул") действительно видели 7 огромных котлов, как будто сделанных из меди, и из которых даже растут деревья. У тех смельчаков, кто решался переночевать в таких котлах (якобы, воздух в них теплее, чем в окружающей среде) на утро обнаруживались признаки радиоактивного облучения.

Есть рациональное объяснение возникновения котлов. Например, в пользу версии упавшего метеорита, распавшегося на 7 осколков, говорит наличие остаточного тепла и радиации.

Медведицкая гряда

Представляет собой цепь холмов высотой около 250 метров, находящихся неподалеку от города Жирновск в Волгоградской области. Внимание к этой гряде привлекают туннели внутри холмов, проделанные неизвестно кем. Местные жители утверждали, что по туннелям летали шаровые молнии. В начале Великой Отечественной войны входы в туннели взорвали, оставив в народном фольклоре придания о погребенных в их глубине НЛО и несметных кладах сокровищ волжских разбойников.

Чертово Кладбище

На стыке Красноярского края и Иркутской области, немного севернее Дешембского озера, находится Чертова поляна. Впервые Чертово кладбище упоминается в 1920-х годах, когда местные жители обнаружили, что перегоняемый скот, попавший на его территорию, загадочным образом погибал, а у людей резко ухудшалось состояние здоровья. Экспедиции, посланные в эти места или таинственным образом исчезали, или возвращались в неполном составом, ни один из участников которых не желал говорить о произошедшем. Причиной возникновения аномалии называют упавшее космическое тело или потерпевшее аварию НЛО.

Озеро Шайтан

Овальное озеро на юге Кировской области удивительно красиво, но местные жители стараются обходить его стороной. Все дело в том, что иногда из озера поднимаются столбы воды, наподобие гейзеров. По древней легенде, на дне озера живет демон, и когда он сердится, вода бурлит и выплескивается фонтанами.

Необычное поведение озера легко рационально объясняется его происхождением: водоем является карстовым колодцем. В его глубине расположены артезианские воды, находящиеся под давлением. Случайно попавшие в трещины разломов куски торфа образуют пробки, которые вылетают под большим давлениям, а на поверхность вырываются без всякой закономерности фонтаны воды. На сегодняшний момент озеро Шайтан привлекает множество туристов и рыбаков.

Аркаим

На юге Челябинской области в степях, расположено древнее, заброшенное около 4 тысяч лет назад городище. Город Аркаим, сожженный, по всей видимости, своими же гражданами, имел кольцевую структуру и был сориентирован по звездам. Многие из тех, кто забредал в аркаимскую долину, видели по ночам в небе таинственные огни, огненные шары и вспышки света. Как утверждается, сам Аркаим обладает мощной энергетикой, влияющей на сознание решившихся посетить это место туристов.

Сасовская воронка

12 апреля 1991 года неподалеку от города Сасово (Рязанская область) прогремел сильный взрыв, в результате которого у половины зданий города взрывной волной были выбиты окна и двери. Никаких следов взрывчатых веществ обнаружить не удалось. Диаметр образовавшейся воронки составлял 28 метров, а глубина — 4 метра. Очевидцы в ночь происшествия в районе взрыва видели огромные летающие светящиеся шары, а за час до взрыва над местом будущей воронки разливалось странное свечение.

Специалисты взрыв необычайной силы (по подсчетам, чтобы причинить такой ущерб, нужно не меньше 30 тонн тротила) связывают с прорывом в этом месте газовой струи, состоящей преимущественно из водорода. Водород, попав в атмосферу, смешался с кислородом, образовав облако гремучего газа, которое и взорвалось.