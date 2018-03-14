Названа самая счастливая страна СНГ

Британские эксперты составили рейтинг самых счастливых стран мира. Исследователи The World Happiness Report изучили социальные настроения 156 стран, среди которых оказались и государства СНГ.

Основными критериями оценки были такие параметры, как продолжительность жизни, уровень коррупции и социальная поддержка.

Самыми счастливыми среди граждан СНГ оказались жители Узбекистана. В общем списке страна заняла 44 место — лучший результат среди стран Содружества. Он, как и некоторые члены объединения, в текущем году улучшил свои результаты по «параметрам счастья», поднявшись вверх с 47 места в прошлом году.

Ощутимо счастливее стали и граждане Таджикистана: с 96 места страна за год совершила рывок до 80-го. Немного лучше стало жить гражданам Кыргызстана: страна улучшила свои позиции на шесть пунков, оказавшись на 92 месте рейтинга.

Без изменений остался рейтинг Казахстана — страна уверенно держит свою 60-ую позицию.

Армения, Азербайджан, Беларусь и Молдова в 2018 году потеряли в рейтинге. Армения опустилась со 121-й на 129-ю строку, Азербайджан — с 85-й на 87-ю, Белоруссия — с 67-й на 73-ю, Молдавия — с 56-й на 67-ю.

Россия за год потеряла 10 пунктов, очутившись на 59 строке рейтинга.

Наиболее несчастными оказались украинцы. За год Украина опустилась на шесть пунктов списка и теперь занимаешь лишь 138 место.

Стоит отметить, что среди всех 156 участников мирового рейтинга самыми счастливыми оказались скандинавские страны. Лидером рейтинга стала Финляндия, следом за ней идут Норвегия, Дания и Исландия. Также в топ-10 «счастливчиков» вошли Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.