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В Англии обнаружен древний лес
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В Англии обнаружен древний лес 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: pixabay.com
На восточном побережье Великобритании найдены остатки древних деревьев, которым не менее 7 тысяч лет.
Мощные ураганы обнажили береговую линию города Редкар. Таким образом были обнаружено множество окаменевших пней. Это позволит изучить, насколько сильно изменился ландшафт со времен мезолита.
В конце февраля до Британии добрался арктический циклон "зверь с востока", а затем обрушился зимний шторм "Эмма". Это и привело к передвижению тонн песка. Впрочем, очень скоро приливы снова скроют следы древнего леса.
Сильные ураганы привели к перемещению больших объемов песка, в результате обнажились десятки окаменелостей на побережье. По мнению местных властей, следы древнего леса под действием приливов очень скоро снова скроются под толщей песка.
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