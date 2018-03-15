В Англии обнаружен древний лес

На восточном побережье Великобритании найдены остатки древних деревьев, которым не менее 7 тысяч лет.

Мощные ураганы обнажили береговую линию города Редкар. Таким образом были обнаружено множество окаменевших пней. Это позволит изучить, насколько сильно изменился ландшафт со времен мезолита.

В конце февраля до Британии добрался арктический циклон "зверь с востока", а затем обрушился зимний шторм "Эмма". Это и привело к передвижению тонн песка. Впрочем, очень скоро приливы снова скроют следы древнего леса.

Сильные ураганы привели к перемещению больших объемов песка, в результате обнажились десятки окаменелостей на побережье. По мнению местных властей, следы древнего леса под действием приливов очень скоро снова скроются под толщей песка.