В Антарктиде нашли мост и шоссе

Один из исследователей карт Google Earth сделал удивительное открытие: он нашел под растаявшими снегами Антарктиды нечто, удивительно напоминающее заасфальтированную дорогу и мост.

Как утверждает конспиролог, эта дорога имеет длину около полумили, а в одной из частей этого "шоссе" явно просматривается мост с аркой.

Дорога и мост, разумеется, полуразрушены веками нараставшими на них снегами и льдом, но их фрагменты явно просматриваются.

Эта картина дала сторонникам теории существования на Земле цивилизаций, которые жили задолго до нас, возможность утверждать, что на самом холодном континенте когда-то все же кипела жизнь.