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В Уругвае появился «невидимый» отель
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В Уругвае появился «невидимый» отель 

Рамблер 18 марта 2018
Фото: sacromonte.com
Отель Sacromonte Landscape Hotel находится в 200 км от столицы Уругвая Монтевидео. Но заметить гостиницу, например, с воздуха не так-то просто. При этом отель не прячется в деревьях и не тщательно замаскирован. Он находится в живописной местности, на склоне холмов. Просто 13 блоков, из которых сделаны корпуса комплекса, полностью выполнены из стекла, а их крыши дизайнеры решили озеленить, превратив в цветущие травяные площадки.
sacromonte.com
Для того, чтобы воплотить "невидимый" проект в жизнь, архитекторам потребовалось создать микродома, которые возвести можно очень быстро и которые легко перевезти с одного места на другое. Собственно, готовые блоки и доставили на место постройки уже практически в готовом виде и лишь "довели до ума", добавив им премиумную отделку и фасады из стекла.
Номера необычного отеля отделаны дубовыми панелями и оснащены дизайнерской мебелью. Посетители каждого номера имеют возможность поплескаться в собственном бассейне и отдохнуть на веранде.
Проживание в удивительном отеле обойдется его гостям в 700$ в сутки.
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