В Уругвае появился «невидимый» отель

Отель Sacromonte Landscape Hotel находится в 200 км от столицы Уругвая Монтевидео. Но заметить гостиницу, например, с воздуха не так-то просто. При этом отель не прячется в деревьях и не тщательно замаскирован. Он находится в живописной местности, на склоне холмов. Просто 13 блоков, из которых сделаны корпуса комплекса, полностью выполнены из стекла, а их крыши дизайнеры решили озеленить, превратив в цветущие травяные площадки.

sacromonte.com

Для того, чтобы воплотить "невидимый" проект в жизнь, архитекторам потребовалось создать микродома, которые возвести можно очень быстро и которые легко перевезти с одного места на другое. Собственно, готовые блоки и доставили на место постройки уже практически в готовом виде и лишь "довели до ума", добавив им премиумную отделку и фасады из стекла.

Номера необычного отеля отделаны дубовыми панелями и оснащены дизайнерской мебелью. Посетители каждого номера имеют возможность поплескаться в собственном бассейне и отдохнуть на веранде.

Проживание в удивительном отеле обойдется его гостям в 700$ в сутки.