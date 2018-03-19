Что скрывают китайские города-призраки

Города-призраки, возникающие по всей территории Поднебесной, должны были решить сразу несколько проблем для огромного населения страны.

Единственное, чего не учли китайские мудрецы, так это скорости, с которой будут появляться на карте новые города. Жители просто не успевают заселить их и пугающие в своей пустоте проспекты навевают у путников мрачные мысли. Феномен призрачного города

Ситуацию с городами-призраками Китая усугубил мировой финансовый кризис последних лет. Еще до его начала, страна вышла на производство такого количества цемента в год, которое превышало аналогичное производство США за целое десятилетие.

Естественно, подобный процесс просто нельзя остановить в один момент — и Китай решил продолжить строительство. В открытые источники попадает довольно небольшая часть информации о городах-призраках, поскольку она может только усугубить положение на рынке жилья.

Тем не менее, социологи из Пекинского университета смогли составить карту из нескольких десятков призрачных городов. Мы же решили рассмотреть семь самых больших городов-призраков немного подробнее. Инкоу

Провинция Ляонин всегда была зависима от добычи полезных ископаемых. Реструктуризация экономики могла эту ситуацию изменить: правительство согласовало денежные вливания в новые отрасли, а строительные компании немедля приступили к возведению жилья для работников. Инкоу построили в считанные годы, вот только своих жителей он ждет до сих пор. Новый Хэби

Хэби считался столицей провинции Хэнань. Как и многие другие города подобного типа, Хэби держался на плаву за счет нескольких угольных шахт. Новые месторождения, найденные в сорока километрах от старого города, заставили правительство создать очередную индустриальную зону — так называемый «Новый Хэби». За двадцать лет территорию в несколько сотен квадратных километров так и не освоили. Темза-таун

Городок спроектировал американский архитектор Тони Мэкэй, который постарался воссоздать в китайских реалиях настоящую британскую глубинку. Большую часть недвижимости раскупили состоятельные люди — в качестве достойных инвестиций. Взлетевшие цены отпугнули обычных покупателей, и теперь Темза-таун посещают разве что туристы. Тяньдучэн

И еще один сюрприз китайской мысли: Тяньдучэн, построенный в провинции Чжэцзян, выглядит в точности, как маленький Париж. Ситуация с жителями здесь та же, что и в Темза-тауне — зато реплика Эйфелевой башни выглядит почти настоящей. Чэнгун

Два университета должны были стать основой нового городка Чэнгун: исходя из количества студентов проектировались огромные многоэтажки на сотни тысяч квартир. К сожалению, всеобщих ожиданий Чэнгун не оправдал. Местные жители скупили основную часть жилья в качестве инвестиций, но жить здесь не стал никто. Цаофэйдянь

Первый сверхэкологичный город — вот, как позиционировался Цаофэйдянь, построенный всего в паре сотен километров от перегруженного Пекина. Этот своеобразный эксперимент подразумевал использование только возобновляемой энергии: все полтора миллиона жителей, ради которых были построены дома и спроектированы проспекты, должны были показать всей Поднебесной преимущества экологически чистой жизни. На данный момент, несмотря на 90 миллиардов вложенных сюда долларов, Цаофэйдянь так и остается городом-призраком. Ордос

Сам город считается крупным центром автономной республики Внутренняя Монголия. Китайское правительство решило расширить Ордос, пристроив к нему целый новый район, Канбаши. Вместо миллиона человек, на которых рассчитан район, здесь до сих пор проживает всего двадцать тысяч.