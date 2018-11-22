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Тест: выживете ли вы в пустыне? 

Рамблер 11 часов назад
Фото: pixabay.com
Разумеется, любой здравомыслящий человек без определенной подготовки вряд ли решится пересечь пешком пустыню. Даже обладая максимальными знаниями, это сделать очень и очень тяжело.
Но кто знает, что может произойти в жизни. Вдруг вам все же придется бороться с жарой, жаждой и другими "прелестями" экстремальных условий. Готовым надо быть ко всему. Никогда не помешает знать, в какое время суток лучше передвигаться по пустыне, и стоит ли это вообще делать. Возможно, лучшим решением будет остаться на месте и дождаться помощи?
Предлагаем вам проверить себя и свои знания о пустынях. Хватит ли у вас смекалки для того, чтобы вырваться из песчаного плена и вернуться домой целыми и невредимыми?
Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каковы ваши шансы не погибнуть в борьбе с природой.
Места , Тесты
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