Тест: выживете ли вы в пустыне?

Разумеется, любой здравомыслящий человек без определенной подготовки вряд ли решится пересечь пешком пустыню. Даже обладая максимальными знаниями, это сделать очень и очень тяжело.

Но кто знает, что может произойти в жизни. Вдруг вам все же придется бороться с жарой, жаждой и другими "прелестями" экстремальных условий. Готовым надо быть ко всему. Никогда не помешает знать, в какое время суток лучше передвигаться по пустыне, и стоит ли это вообще делать. Возможно, лучшим решением будет остаться на месте и дождаться помощи?

Предлагаем вам проверить себя и свои знания о пустынях. Хватит ли у вас смекалки для того, чтобы вырваться из песчаного плена и вернуться домой целыми и невредимыми?

Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каковы ваши шансы не погибнуть в борьбе с природой.