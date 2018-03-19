«Тигров дома почти ни у кого нет»: о жизни в Дубае

В Дубай не обязательно летать на отдых. Там можно жить круглый год. Интернет-журнал «Морс» нашел в ОАЭ двух девушек из Курска, каждая из них рассказала свою историю переезда и показала свой Дубай.

22 года, окончила КГУ по направлению «Туризм. Живет в Дубае 5 месяцев, работает отельным гидом, ведет инстаграм @leaf.life. О первом заграничном опыте

— Я верю в знаки зодиака. Я стрелец — очень свободолюбивая персона, которая не любит сидеть на месте и привязываться к чему либо, поэтому в туризме нашла себя. Я не переехала в какую-то определенную страну, я переехала в целом за границу. На втором курсе университета подала заявку в школу отельной анимации, которая проводит обучение в разных городах России и трудоустраивает на работу в отели за границей: в Испании, Италии, Греции, на Кипре, в Эмиратах… Я очень хотела попасть в Италию или Испанию, но меня распределили в Грецию на остров Родос. Даже немного расстроилась: „Что я буду в этой деревне делать?“. Но так влюбилась в эту деревню, что проработала там год аниматором. В следующем году я поехала работать на остров Кос уже трансферном гидом, а потом меня повысили до отельного гида.

Греция чудесная страна! Утром идёшь на работу, а из соседнего кафе тебе радостно машут и желают хорошего дня дедульки, которые каждое утро собираются выпить чашку кофе и обсудить новости друг с другом. Ощущения, будто вокруг тебя все твои друзья: все улыбаются, общаются, угощают чем-то. Но как бы хороша страна ни была, но островная жизнь наскучивает. Все знают друг друга, развлечений мало, становится тихо и спокойно. В Грецию я вернусь встретить старость.

Греция была удобна на период учебы: работала я с мая по октябрь, а остальную часть года была в Курске. Этим летом я закончила вуз и стала думать, куда мне ещё полететь. Отправила резюме в Тайланд и Дубай, Дубай откликнулся первым. О переезде

Родители были готовы, что в Курске сидеть я не буду. Но у мамы всегда возникают плохие мысли: „заберут в рабство“, „станешь 10-й женой“. Папа, наоборот, отпускает куда угодно, главное, чтобы мне было лучше. После опыта с Грецией, переезд в Дубай никаких переживаний не вызывал. Перед переездом читала о стране в интернете, смотрела блоги, слушала знакомых, но, оказалось, зря. В интернете очень много стереотипов и старой информации, которая сейчас не актуальна. Например, я думала, что в Дубае мне придётся менять свой гардероб, покупать длинные платья и более закрытую одежду. Это неправда. В Дубае никаких ограничений в одежде нет. Второй стереотип, что местные не работают, живут в золоте, ездят на крутых машинах и держат дома тигров. Тоже неправда. Местные работают, но работают только на государство, зарплата у них выше, чем у нас. Тигров дома почти ни у кого нет, в золоте не купаются. А вот машины хорошие — это да! У многих даже несколько: спорткар — для себя, мерседес — для бизнес-встреч, land cruiser — для удобства передвижения по бытовым вопросам. О первых впечатлениях

Конечно, Греция и Дубай — две противоположные страны. Первое впечатление было плохим. Ощущение, что ожидала от Дубая большего. Красивые высотки, все современно и чисто, но как-то бездушно, не видно истории и традиций. Да и о какой истории может быть речь, если стране 46 лет, в городе проживает 10% местного населения, а остальные — это переселенцы из Индии, Филиппин, Пакистана, Великобритании. Сейчас я уже прижилась. Нравится, что страна не стоит на месте, развивается, тут всегда есть чем заняться. О местных

Местные жители ходят в своей традиционной одежде почти всегда, чтят традиции. У мужчин это кандора — белое платье в пол и платок на голове. Женщины в чёрных платьях, полностью закрыты, кто-то открывает лицо, кто-то — только глаза. Говорят, что под этой одеждой скрываются дорогие брендовые вещи, которые они показывают друг перед другом, когда с девочками собираются дома.

Женщины носят черное, так как по Корану считается, что женщина — тень мужчины. Но в этой стране женщин очень уважают! В метро есть несколько вагонов только для женщин и детей, куда мужчинам заходить нельзя. Это комфортно для них, потому что никто не пялится, не трогает и не пристает.

Местные в основном неприветливые. У них не одобряются браки с иностранцами, они общаются в основном в своем кругу. В стране разрешено четыре жены, но это настолько дорогое удовольствие, что в основном все ограничиваются одной. Во многих семьях до сих пор родители выбирают супругов своим детям. А что хуже всего, они часто выбирают партнера из своей же семьи — женят, например, сыновей на их двоюродных сестрах. Этого я никогда, наверное, не пойму.

Чтобы парень увидел свою невесту, им организовывают встречу где-то в пустыне. Девушка в сопровождении брата открывает свое лицо на минуту. Понравилось — значит, начинают сбор информации друг о друге от соседей и знакомых. Если все нормально, они женятся. Свадьбу здесь отмечают отдельно: жених с мужчинами, невеста с женщинами. Друзья жениха не видят невесту, и наоборот. Про еду

Местную еду я еще не распробовала. Здесь много хороших ресторанов с кухней разных стран, я увлеклась ими. Кухни эмиратской нет, она здесь арабская. Что меня удивило больше всего, что они едят руками. Конечно, в европейских ресторанах они используют приборы, но тут рука — это и вилка, и ложка, и нож. Иногда, правда, используют лепешку для того, чтобы брать еду.

Пятница — главный выходной в стране и семейный день. Сначала все отправляются в мечеть, затем едут в пустыню, где почти у каждой семьи есть обустроенный лагерь с животными. Там они режут овцу и готовят ее на костре, варят рис, режут овощи, достают хумус, лепешки. Все садятся на пол и едят руками, затем сидят у костра, играют в настольные игры, общаются. Сколько бы денег ни дали бедуину, он останется бедуином, они очень чтят свои традиции. О национальных праздниках

С праздниками в стране настоящая беда. Однажды я спросила у местного, какие праздники они отмечают, он сказал, что только праздник еды перед Рамаданом, сам Рамадан и после Рамадана. Новый год, День влюблённых, Международный женский день они не отмечают вообще. В Дубае хотя бы для туристов создают атмосферу праздников, украшают все, а в других Эмиратах всего этого нет. О развлечениях

Дубай вообще не спит. Ты можешь уснуть, а утром уже откроют что-то новое. Тут самые большие в мире торговые центры. Но они настолько большие, что приходится очень много блуждать, чтобы найти что-то интересное, поэтому я предпочитаю центры поменьше. Часто проходят какие-то грандиозные распродажи, и каждый раз, как последний, я скупаю все на своем пути. Наличие хорошего шопинга — это плохо для кошелька.

Каждый день с концертом прилетает какая-то крупная звезда, на которую хочется попасть. Бывает даже, что в один день в разных клубах выступают несколько артистов, и сложно решить, куда пойти. Шоу в клубах грандиозные: акробаты, огненное шоу, спецэффекты, фейерверки, костюмированные танцоры. Нам до ночной жизни Дубая далеко. Самое интересное, что вся эта жизнь держится на русских. Один из крупных клубов принадлежит русскому, в клубах фотографы, танцоры, хостесс, официанты — в основном все русские. О власти

Власти делают все для людей, а для местных даже немного больше. Государство выделяет новой семье огромный дом в городе бесплатно, оплачивает свадьбу, каждый месяц на счет ребенка падает около 15 000 рублей, медицина, образование и все на свете тут бесплатно.

Интересна экономическая политика страны: иностранец открыть бизнес может только вместе с местным и прибыль делить 50/50. Причем местный вкладываться в бизнес не будет, он просто будет получать деньги за свое имя в документе.

Лучше всех здесь живется британцам, так как для жителей этой страны огромные привилегии: сотрудник из Великобритании получает в 5 раз больше, чем такой же сотрудник из Индии. Кажется, это связано с тем, что раньше территория была английской колонией. Филиппинцы, индусы, пакистанцы тут — дешевая рабочая сила.

Земля в Дубае очень дорогая, здесь стараются строить очень высокие здания, чтобы выжать по максимуму от кусочка земли. Жилье здесь стоит космических денег. Аренда студии в хорошем районе будет стоить 1800-2000 $/месяц. Вся недвижимость принадлежит тебе ровно 99 лет, а потом государство возвращает ее себе, вне зависимости о того, передано ли это в наследство ребенку или нет. 99 лет прошло — либо покупай заново, либо отдавай. До 2018 года никто налоги в стране не платил, сейчас действует 5% налог, который идет на развитие страны.

Государство здесь контролирует все: недавно только открыли звонки по What’s app, Viber-звонки до сих пор не работают. Камеры везде стоят по городу, много полиции, а также секретной полиции, ее сотрудники не носят форму, но контролируют город. В России, к примеру, я не могу выйти на улицу без газового баллончика, были неприятные случаи, в этой же стране я хоть ночью выйду с миллионом долларов в прозрачном пакете, и никто ко мне не прикоснется.

Мери Хачикян

20 лет, учится на факультете журналистики. Живет в Дубае 2 месяца, работает бариста. О переезде

Почему Дубай? Это случайность. Однажды вечером я листала ленту в Instagram и наткнулась на пост в профиле компании, в которой я всегда мечтала работать. Там было объявление о наборе персонала в Дубай. Я моментально отправила резюме и ждала ответа. Дождалась. Счастью не было предела! Сложнее всего было с эмоциями родителей, но и это преодолели. В глубине души они были „за“. Думаю, им важно было моt счастье и осознание того, что мне так будет лучше. Первые впечатления

Это мой первый опыт жизни за границей. О Дубае знала то же самое, что знает каждый. Про искусственные острова, самое высокое здание в мире, пустыни, верблюдов, нереальную жару круглый год и роскошь. Первое, что меня поразило — это люди. Арабы нереально добрые, уважительные и улыбчивые. Далее — это масштабы, стремительное развитие, чистота, огромное количество спорткаров на дорогах. И, конечно, история этого города — как его построили за короткий период времени с нереальным количеством небоскрtбов, как создали знаменитый пальмовый остров, как грамотно распоряжаются средствами. Я под впечатлением, и меня устраивает здесь абсолютно всt. Кстати, как туриста меня этот город никогда не привлекал. Про местных

Арабы никуда и никогда не спешат. До сих пор не могу спокойно ходить по прогулочным зонам, где всегда много медленно передвигающихся арабов. Особенно в жару. Большинство локалов проводит время очень праздно. Вечные посиделки в кафе, ресторанах. Здесь будто каждый фуд-блогер: часто наблюдаю картину, как местные заказывают блюдо только ради фото, фотографируют его и не притрагиваются.

По-моему, власть делает всt для удобства своего народа. У них „взаимная любовь“, и это приятно наблюдать. Большая часть населения — это приезжие. Пакистанцы, индусы, азиаты, очень много русских. Арабы очень любят русских, они так говорят. Для них Россия — это вообще что-то очень непривычное. А меня к какой нации только не присваивали. Из последнего это — испанка, француженка, пакистанка, со мной даже пытались говорить на неизвестном мне языке и с уверенностью ждали ответа. А когда узнают мою национальность, то на лице — шок. Не знаю, почему. Про архитектуру

Про работу Архитектура впечатляет! Просто погуглите — Burj Khalifa, Burj Al Arab, Cayan Tower, Emirates Towers, а лучше прилетайте посмотреть. Помимо всех небоскрёбов есть и типичные для арабов виллы, в которых они живут.

Я работаю в одной очень известной сети кофеен. Все мои коллеги и руководство „фром Раша“, как и сама кофейня. В будние дни обычно встаю в пять утра, в шесть меня уже ждет водитель. На работе я до семи вечера, а потом, если есть силы и желание, могу прогуляться. В последнее время еще в баскетбол играю.

На выходных распорядок другой. Просыпаюсь в десять утра и отправляюсь загорать на крышу дома, к бассейну. Потом завтракаю и иду к друзьям. Такое расписание на данный период жизни. Про Курск

По Курску пока не скучаю. Но мне больно читать последние новости и видеть, как бездумно наносят ущерб архитектуре города. Я очень люблю все эти улочки в Курске. Обожаю улицы Максима Горького, Марата и улицу Блинова, где жила почти с рождения. Когда я приезжаю в Курск, мне сложно. Во-первых, мне становится плохо без работы, я не могу жить без своей работы больше трех дней. Во-вторых, я не очень люблю снова переживать эмоции из прошлого. Но в этом городе мои родители и брат. Ради них можно все!