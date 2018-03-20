Как организовать автопутешествие по Европе

Даже из заголовка становится ясно, что мы поставили перед тобой не самую простую задачу. И действительно, если навскидку представить себе все трудности путешествия на авто по Европе, то на душе становится мрачно. Но на самом деле все не так плохо, как кажется. Просто к путешествию надо подходить систематически: иметь запас средств, получить все необходимые документы, выбрать направление, арендовать приличное авто. Не нужно торопиться с планированием, иначе какая-нибудь сущая мелочь сорвет тебе всю поездку. А ты ведь этого не хочешь, ведь так?

Почему на машине?

Прежде всего, мы хотим рассказать о преимуществе авто. Оно очевидно. Когда ты берешь автомобиль (свой или арендуешь Lamborghini в Италии — не важно), то получаешь максимально независимое и быстрое средство передвижения, которое только может быть доступно. Ты не зависишь от машиниста поезда или туристической группы автобуса. У тебя нет никакого графика, тебе не нужно рассчитывать время и маршрут так, как это необходимо делать в других случаях. Ты свободен. Единственное, что тебя ограничивает — это потребность заправлять авто, а также необходимость (в случае аренды) сдать автомобиль ровно в срок.

Необходимый минимум документов

Сам понимаешь, что если собираешься ездить по дорогам Европы, то значит тебе придется соблюдать дорожное законодательство Евросоюза либо европейской страны, которая каким-то образом в этот союз не вошла. В таком случае могут быть некоторые разночтения, но на практике они не критичны.

Важно обязательно обзавестись автомобильными правами международного образца. Дешевле всего это сделать через портал Госуслуги: выйдет порядка полутора тысяч рублей, даже меньше. Также нужно обязательно купить «Зеленую карту» — страховку, которая имеет разные пороги стоимости в зависимости от того, сколько она длится. Самая дешевая та, которая выдается на 15 дней (около трех тысяч рублей). Также потребуется Шенгенская виза, причем особая, для путешествия на автомобиле. Нет, по сути, это та же самая виза, но только порядок ее приобретения несколько отличается от стандартного. Как правило, обращаться лучше в визовый центр той страны, которую ты хочешь посетить. Но «шенген» работает на территории всего Европейского союза, поэтому можно схитрить — обратиться в польское или греческое представительство. Если смотреть статистику, то там меньше всего отказов.

Страны

В Европе полно стран (65 государств, включая непризнанные), и от каждой можно получить изрядную порцию удовольствия в путешествии, особенно если знать наперед, какие дороги и красоты тебя ожидают. С другой стороны, гораздо интереснее поехать «вслепую» — спонтанность никому не вредила. И тут мы наталкиваемся на противоречие, ведь спонтанность легко может уничтожить хорошую поездку плохими дорогами или, допустим, совсем унылой местностью и отсутствием инфраструктуры. Что делать? Тут все просто. Надо сделать упор на страны, которые уже имеют репутацию прекрасных кандидатов на роад-трип.

Италия

brodude.ru

Италия — наш выбор number one. И все потому, что сама страна является настоящей Меккой автоспорта и производства спортивных автомобилей. Да, не каждая дорога в Италии — идеальная дорога. Но можно с уверенностью сказать, что в этой стране есть где разогнаться. К тому же восхитительная природа полуострова не заставит скучать. Ее преимущество в том, что Италия очень разнообразна на вид: там ты не увидишь сотни километров однородного пейзажа, как это часто случается в Центральной России. Ну и, разумеется, сама Италия — это страна с богатой культурой, историей, а также кулинарными традициями. Есть на что взглянуть, есть к чему приобщиться, есть что съесть. Рекомендация по авто: обязательно бери итальянскую марку. Это логично, ведь ты в Италии, черт возьми! Обрати внимание на такие марки, как Ferrari или Lamborghini. Итальянские дороги созданы для них. Если ты хочешь спросить нас о конкретной модели, то мы рекомендуем Ferrari 488 Spider. Только посмотри на характеристики этого автомобиля.

Швейцария

brodude.ru

Очень хорошие дорогие, относительно низкая плата за проезд по автострадам и, разумеется, прекрасные виды. Если опираться на конкретные туры, то сами швейцарцы рекомендуют так называемый «Гранд Тур». Это маршрут, который займет 7 дней езды (при условии, что ты проведешь минимум 5 часов за рулем в день). Он пролегает по удобным автомобильным трассам альпийской страны, причем скоростных ограничений минимум. Поэтому если есть желание, то наверняка можно покрыть это расстояние за куда меньшее время. Но мы не рекомендуем тебе спешить — растяни удовольствие. Из хорошего: «45 популярных туристических объекта, двенадцать из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО , а также два биосферных заповедника». Возьмем что-то максимально комфортное и быстрое. Думаем, что для этих целей отлично подойдет Mercedes-Benz C 63 AMG 2016 года. Под капотом 487 лошадиных сил — легко разгонишься до 250 километров в час. Сама машина просторная, и если ты едешь по Швейцарии не один, а целой компанией, то автомобиль идеально подойдет.

Монако

brodude.ru

Монако — это крошечное княжество с населением не более 40 000 человек, которое политически серьезно зависит от Франции да и вообще не играет особой роли в распределении сил в Европе. Однако это не значит, что Монако — плохой выбор для автомобильного путешествия. В это княжество точно надо заскочить как минимум по двум причинам: а) там прекрасные казино, и если ты хочешь проверить свою удачу, то почему нет?; б) там проводится «Гран-при Монако» — один из интереснейших этапов Формулы I. Вообще гонщики обожают местную городскую трассу: она является престижнейшей в своем роде. Безусловно, для Монако следует выбрать автомобиль премиум-класса, с которым будет не стыдно ездить по топовым дорогам княжества. Но мы бы рекомендовали выбрать авто с уклоном в спорт. В этом смысле рекомендуем обратить внимание на Mercedes-Benz C Class Cabrio: изящно, спортивно да еще и с открытым верхом.

Аренда автомобиля

Смотри, ты можешь арендовать любую машину, но ты должен понимать, что идеальное автомобильное путешествие — это всегда путешествие на идеальной машине. Да, у каждого представление об идеальности разное, но есть все же люксовая классика, на которую стоит равняться. Это Ferrari (488 Spider, Portofino); это Lambo (Huracan, Aventador, Urus); разумеется, это Porsche 911 и это, конечно, автомобили, о которых мы писали выше. Короче, лучше бери спорткар: на нем от езды будут непередаваемые ощущения, которые ты не сможешь получить в автомобиле другого класса. Сайт с арендой элитных автомобилей в Европе мы тебе уже нашли. Разумеется, нельзя арендовать автомобиль на местах. Лучше сделай это заранее через сервис, который уже имеет хорошую репутацию. Мы можем предложить тебе сайт Lurento. Этот сервис предоставляет 1200 автомобилей по всей Европе (и не только по Европе, но и в Дубаи), причем по каждому автомобилю можно достать детальную информацию вплоть до времени разгона до 100 км/ч. Сервис предоставляет все гарантии, а также осуществляет бесплатную доставку прямо до адреса проживания. Бонусом идет бесплатная навигация и, что немаловажно, удобный способ оплаты криптовалютой — биткоинами.