Что нужно обязательно увидеть в Ирландии

Найти счастливый четырёхлистный клевер, изучить добрый десяток старинных замков с таким же количеством легенд впридачу. Полюбоваться мощью Атлантики, отведать местных устриц и пива, пошуметь в пабе и там же выучить несколько развеселых песен… За этим и многим другим отправляемся в изумрудную страну, держим курс на Ирландию.

Дублин

Голуэй Самым правильным будет начать со столицы. Вполне возможно, что вам настолько придётся по душе атмосфера местных пабов (см. на карте район Temple bar), что и вовсе не захочется двигаться дальше. Так задержитесь на несколько дней, чтобы изучить производство Гиннесса в Guinness Storehouse, познакомьтесь с древней Келлской книгой в Тринити-колледже и узнайте все о хранителях кладов в Национальном музее леприконов.

Город, и одновременно графство — следующая точка в нашем путешествии. В самом деле, можно ли пропустить великолепные замки Атенрай и Фиддон, окутанное флером романтики итихой грусти аббатство Килмор? Непременно отправляйтесь на экскурсию в национальный парк Коннемара, и суровая красота севера надолго западёт в душу.

Мохер

Также не стоит пропускать утесы Мохер. Добраться до них не трудно из любой точки страны (как самостоятельно, так и с группой). Эти величественный скалы, о которые с невероятной мощью разбиваются волны Атлантики, считаются одной из главных достопримечательностей страны. Острова Аран

Острова Аран, коих всего три, знамениты своими захватывающими дух видами на Атлантический океан и высококачественными изделиями из шерсти. Здесь можно увидеть замок О'Брайана (14 век), самую маленькую церковь в мире (Церковьсвятого Брендана) и совершить круизную прогулку к уже упомянутым утесам Мохер. Графство Керри

Дальше держать курс на юг и непременно включить в маршрут графство Керри, а с ним: великолепный национальный парк Килларни, одноименные озера и замок Росс.

Любители верховой езды несомненно придут в восторг, ведь местные достопримечательности и природные красоты можно с легкостью осматривать верхом.

В стране имеется большое количество клубов, школ, исключительных по красоте маршрутов, да и стоит все это удовольствие недорого.