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Археологи нашли упомянутую в Библии гробницу
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Археологи нашли упомянутую в Библии гробницу 

Don't Panic 23 марта 2018
Фото: Don't Panic
Нетронутая гробница царей в библейском Армагеддоне поразила археологов. Захоронению примерно 3 600 лет — эта находка поможет ученым пролить свет на историю древнего библейского города.
Город-государство Мегиддо по-гречески называется «Армагеддон», что переводится как гора «Мегиддо». Никто из исследователей не ожидал обнаружить здесь захоронение царской семьи. Результаты анализа предметов из гробницы могут полностью изменить существующие представления о населении Ханаана до того, как эта местность была захвачена Египтом.
Почти пять тысяч лет расположенный неподалеку от Хайфы, Мегиддо был важным стратегическим пунктом на военных и торговых путях. Этот же город упомянут в Откровении Иоанна Богослова под именем «Армагеддон».
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