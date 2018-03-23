Археологи нашли упомянутую в Библии гробницу

Нетронутая гробница царей в библейском Армагеддоне поразила археологов. Захоронению примерно 3 600 лет — эта находка поможет ученым пролить свет на историю древнего библейского города.

Город-государство Мегиддо по-гречески называется «Армагеддон», что переводится как гора «Мегиддо». Никто из исследователей не ожидал обнаружить здесь захоронение царской семьи. Результаты анализа предметов из гробницы могут полностью изменить существующие представления о населении Ханаана до того, как эта местность была захвачена Египтом.

Почти пять тысяч лет расположенный неподалеку от Хайфы, Мегиддо был важным стратегическим пунктом на военных и торговых путях. Этот же город упомянут в Откровении Иоанна Богослова под именем «Армагеддон».