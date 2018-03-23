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Памятник Годзилле установили в центре Токио
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Памятник Годзилле установили в центре Токио 

Рамблер 23 марта 2018
Фото: кадр из фильма «Годзилла: Возрождение»
В японской столице установили памятник Годзилле — гигантскому монстру, популярному персонажу комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Об этом сообщает Kyodo News.
Высота памятника в Токио — 2,5 метра, а на постаменте красуется надпись: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».
С 1954 года о Годзилле было снято 30 фильмов и сериалов: от комедий, до ужасов. Интересно, что в разных картинах размеры, вес и очертания монстра меняются. Памятник в Токио изображает монстра из последнего фильма 2016 года «Годзилла: Возрождение». В этом фильме рост гигантского мутанта составляет 118,5 метров, что делает этого Годзиллу самым крупным из всех.
В комментариях к посту в Твиттере неожиданно обнаружился и российский "памятник Годзилле" из Тулы:
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