Памятник Годзилле установили в центре Токио

В японской столице установили памятник Годзилле — гигантскому монстру, популярному персонажу комиксов, мультфильмов и кинофильмов. Об этом сообщает Kyodo News.

Высота памятника в Токио — 2,5 метра, а на постаменте красуется надпись: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Godzilla statue in #Tokyo's Hibiya morphs to 2.5 meters tall, now largest in Japan「新・ゴジラ像」 https://t.co/kVxiEBuSPN pic.twitter.com/UIfFflknEe— Tokyotronic (@robotopia) 22 марта 2018 г. С 1954 года о Годзилле было снято 30 фильмов и сериалов: от комедий, до ужасов. Интересно, что в разных картинах размеры, вес и очертания монстра меняются. Памятник в Токио изображает монстра из последнего фильма 2016 года «Годзилла: Возрождение». В этом фильме рост гигантского мутанта составляет 118,5 метров, что делает этого Годзиллу самым крупным из всех.