Самое большое судно отправляется в первое плавание

Самое большое круизное судно в мире, 18-палубный лайнер класса Oasis Symphony of the Seas, готовится принять своих первых пассажиров в апреле. Длина лайнера — 362 метра, на нем могут разместиться больше 5 тысяч пассажиров и 2 тысячи человек экипажа.

Свой первый сезон судно проведет в Средиземном море, курсируя между Барселоной, Мальтой и другими островами, а в будущем Symphony of the Seas будет катать туристов по Восточным и Западным Карибам.

На лайнере есть огромная сухопутная горка в 45 метрах над уровнем моря, аквапарк, симулятор серфинга, тарзанка, открытый амфитеатр, парк с живыми растениями под открытым небом, длинная улица с магазинами, ресторанами и баром с роботами-барменами.

Oasis — класс крупнейших круизных лайнеров, и предыдущее самое большое пассажирское судно в мире Harmony of the Seas этого же класса.