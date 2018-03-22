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Самое большое судно отправляется в первое плавание
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Самое большое судно отправляется в первое плавание 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: @SymphonyoftheSeasCruiseShip
Самое большое круизное судно в мире, 18-палубный лайнер класса Oasis Symphony of the Seas, готовится принять своих первых пассажиров в апреле. Длина лайнера — 362 метра, на нем могут разместиться больше 5 тысяч пассажиров и 2 тысячи человек экипажа.
Свой первый сезон судно проведет в Средиземном море, курсируя между Барселоной, Мальтой и другими островами, а в будущем Symphony of the Seas будет катать туристов по Восточным и Западным Карибам.
На лайнере есть огромная сухопутная горка в 45 метрах над уровнем моря, аквапарк, симулятор серфинга, тарзанка, открытый амфитеатр, парк с живыми растениями под открытым небом, длинная улица с магазинами, ресторанами и баром с роботами-барменами.
Oasis — класс крупнейших круизных лайнеров, и предыдущее самое большое пассажирское судно в мире Harmony of the Seas этого же класса.
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