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Открыта тайна «каннибальных пиров» на пентаграмме
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Открыта тайна «каннибальных пиров» на пентаграмме 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК звезда
Блогер заявил, что нашел «ресторан каннибалов» в самом центре ужасающей пентаграммы в Казахстане.
Несколько лет назад с помощью Google Earth в Казахстане обнаружили странную пентаграмму, которая привела в ужас пользователей Сети. Каких только предположений на счет символа тогда только не было сделано. По одной из теорий, в этом месте собираются сатанисты, чтобы проводить свои странные обряды.
Недавно YouTube-блогер с ником Builder Rejected опубликовал расследование, сделанное на основе данных с карт Google, в котором рассказал, что нашел в центре этой пентаграммы ресторан. Блогер предположил, что там подают «барбекю из человечины», а ночью в заведение приходят подкрепиться вампиры.
Ужасающим «открытием», которое в очередной раз привлекло внимание к загадке «казахстанской звезды», заинтересовалась иностранная пресса. Daily Star провел собственное расследование и заявил, что никаких ресторанов или ночных клубов в пентаграмме не обнаружил.
Однако нашел некое кафе ближе к городу Лисаковску, который расположен в 20 километрах к востоку от странного символа.
Журналисты также смогли выяснить, что и сам «знак Дьявола» никакого отношения ни к Сатане, ни вообще к религии не имеет. Еще во времена СССР здесь планировалось строить детский пионерский лагерь с большим парком. Именно для него были высажены деревья в форме звезды, как символа Советского Союза.
Лагерь так и не открылся, а вот парк из-за спутниковых снимков стал знаменит на весь мир.
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