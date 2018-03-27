Концерт в пещере: в США построили экзотический зал

Музыканты часто идут на различные уловки, чтобы добиться идеального звучания. В американском штате Теннесси, кажется, наши решение проблемы с акустикой. Здесь решили разместить концертный зал…в пещере, сообщает New York Post.

По словам создателя проекта Тодда Майо, идея создать эксклюзивную концертную площадку пришла ему в голову почти 10 лет назад, после экскурсии в пещеры.

Тодд заметил, что эти естественные подземные полости являются идеальным местом для выступления музыкальных коллективов и с точки зрения акустики, и с точки зрения восприятия музыки человеком.

"Пещеры являются духовными, особыми местами, поэтому когда вы объединяете это природное чудо пещеры с музыкой, получаете что-то особенное",

— цитирует слова Майо New York Post.

Конечно, об удобстве слушателей создатели эксклюзивного концертного зала тоже позаботились: в пещере появились удобные кресла, бар и огромная люстра, ранее украшавшая один из театров в Нью-Йорке.

Как заявляет Тодд Майо, у него в планах создать вторую похожую концертную площадку: зал в Теннеси пользуется большой популярностью.