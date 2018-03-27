Странные факты об Индии

Индия неизменно привлекает туристов своим колоритом, экзотикой и красотой. Однако многие приезжие на месте сталкиваются с различными шокирующими ситуациями, которые для местных считаются вполне нормальной практикой. Валюта

Граждане не могут вывезти рупии за пределы страны, что помогает препятствовать спекуляциям валютой в значительных масштабах. Однако местные нашли лазейку и здесь. Они пытаются забирать средства в Бангладеш, но распространенность такой деятельности слишком мала, чтобы причинить вред государству. В последнее время в Индии все чаще стараются пользоваться карточками и другими современными технологиями, позволяющими обходиться без купюр. Язык

В Индии существует около тысячи всевозможных языков и диалектов, что затрудняет задачу для путешественников. Для жизни здесь стоит иметь хотя бы минимальные знания хинди для понимания местных жителей, потому что большинство из них говорят на нем. Грамотность

В Индии бок о бок уживаются богатые люди и те, кто находится за чертой бедности, а контраст здесь присутствует во всем. Образование есть только у 65% граждан, причем среди представительниц прекрасного пола грамотные только 45%, а среди мужчин — 75%. Здесь есть даже те, кто совершенно не умеет читать и писать. Женщины

В Индии женщины страдают только из-за своей гендерной принадлежности. Их могут убить ради приданого, которое передается в семью жениха и может достигать больших размеров, если семья собралась улучшить свое кастовое и социальное положение. Часто женщин продают в рабство, где они трудятся на сложных физических работах или вынуждены заниматься проституцией. В некоторых семьях новорожденных девочек сразу убивают. Смертность

В Индии повышен уровень смертности в результате ДТП, поскольку дорожное движение здесь слишком интенсивное и практически не регулируется. Часто граждане погибают под колесами авто или от удушья в переполненном транспорте. Также здесь довольно значительная смертность среди новорожденных и, кроме того, беременных женщин, а обусловлено это недостатком квалифицированных врачей. Загрязнение

В больших городах страны загрязнение воздуха еще сильнее, чем в Китае, что вызывает массу проблем со здоровьем у местных жителей. Нахождение в Мумбаи или Дели на протяжении всего суток специалисты приравнивают к выкуриванию примерно сотни сигарет. В Индии из-за значительного количества выхлопных газов имеется повышенное число смертей из-за астмы и рака легких. Марихуана

В Индии марихуана относится к пяти священным растениям, и граждане убеждены, что сам Шива не пренебрегал ею. Сейчас данного представителя флоры используют в разнообразных целях, например, для лечения или в ходе церемоний религиозного характера. Кроме того, здесь запросто можно купить молочный коктейль или другую еду с марихуаной, притом прямо на улице.