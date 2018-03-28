Уральские загадки: от НЛО до секретных полигонов

Телеканал Рен-ТВ вполне мог бы открыть головной офис в одной из небольших уральских деревень. Тайн в регионе столько, что хватит не одному поколению журналистов. Руины древних поселений, где отказываются работать приборы, жертвенное озеро, продолжающее забирать жизни неосторожных пловцов, многочисленные свидетельства присутствия в регионе снежного человека (куда без них) и постоянные визиты НЛО. Озеро Иткуль

Мрачный силуэт скалы посреди озера хорошо заметен в любую погоду. Когда-то давно, местные племена использовали «Шайтан-камень» в качестве алтаря, где приносились кровавые человеческие жертвы. Свою дань угрюмый камень собирает и по сей день — каждый год в озере тонет по несколько человек. Каслинская аномалия

Откуда появились геоглифы на Урале до сих пор не известно никому. Круги на полях вызывают, конечно, однозначные ассоциации с какими-нибудь летающими тарелками, но эту версию мы оставим мечтательным уфологам. Тем более, что здесь когда-то был полигон закрытого советского производства «Радий» — а вот чем занимались местные специалисты и что за странную технику они тут испытывали? Аркаим

Укрепленное поселение бронзового века, обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. 4 тысячи лет назад неведомые зодчие возвели Аркаим примерно по тем же принципам, что используются в градостроительстве и сегодня: четкий и понятный рисунок улиц, сложная архитектура, общая логичность планировки. Неподалеку от города археологи обнаружили 15 курганов странно изогнутой формы, внутри которых покоились вроде бы человеческие останки с непропорционально вытянутыми вверх черепами. Перевал Дятлова

Тайна страшной гибели группы туристов на перевали Дятлова не разгадана до сих пор. Кто и за что убил студентов-геологов, на горе заночевавших в «проклятом» месте? Версий предостаточно: тут нашлось место и секретным базам КГБ, и пришельцам, и кровожадным (якобы) манси. Березовский треугольник

Место паломничества всех уфологов нашей страны. Территория между Екатеринбургом и небольшим поселком Березовский всегда считалась странной: люди здесь почему-то не селились, зато свидетельств о случайных свиданиях с йети, летающими тарелками и прочими околонаучными товарищами у жителей окрестных деревень хоть отбавляй. Неизвестно, что из всего этого правда, но в зоне треугольника исчезло бесследно уже три экспедиции: в 1949 на Урале сгинула группа Шмеерсона, пять лет спустя не вернулись из похода геологи Злыднев и Слокотовский, а в 1978 здесь пропали несколько студентов.