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Зачем на крыше небоскреба установили статуи
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Зачем на крыше небоскреба установили статуи 

dom.lenta.ru 22 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Представители британской телекомпании ITV установили на крыше своего офисного центра скульптурную композицию из 84 статуй, изображающих мужчин, собирающихся спрыгнуть вниз. Об этом сообщает CNN.
Фигуры установлены в рамках социального «Проекта 84», который посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет. По статистике, на эту демографическую группу приходится большинство случаев добровольного ухода из жизни в Соединенном Королевстве.
Авторы «Проекта 84» также опубликовали в интернете петицию, призывающую британские власти совершенствовать программы профилактики самоубийств.
Закон, определяющий самоубийство как уголовное преступление, действовал в Соединенном Королевстве вплоть до 1961 года.
В марте 2018 года сообщалось о том, что в сети набирает популярность приложение Vent, предназначенное для людей, испытывающих социальные и психологические проблемы. Приложение, в частности, используется подростками для разговоров о насилии и суициде.
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