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Тест: покорите ли вы Москву
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Тест: покорите ли вы Москву 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Каждый день в Москву приезжают тысячи людей в поисках лучшей жизни. У всех разные причины: одним надоела рутина и провинциальная скука, другие просто не могут сидеть на месте, а кто-то уже достиг всего, чего хотел на старом месте, и хочет открыть новые горизонты. Но поймать ту самую птицу счастья за хвост удается далеко не каждому. И дело тут не только и не столько в везении, а еще и в личных качествах, которые помогают добиваться самых амбициозных целей!
Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы покорить Москву, если начнете прямо сейчас.
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