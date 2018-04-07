Тест: покорите ли вы Москву

Каждый день в Москву приезжают тысячи людей в поисках лучшей жизни. У всех разные причины: одним надоела рутина и провинциальная скука, другие просто не могут сидеть на месте, а кто-то уже достиг всего, чего хотел на старом месте, и хочет открыть новые горизонты. Но поймать ту самую птицу счастья за хвост удается далеко не каждому. И дело тут не только и не столько в везении, а еще и в личных качествах, которые помогают добиваться самых амбициозных целей!

Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы покорить Москву, если начнете прямо сейчас.