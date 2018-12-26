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Тест: сможете ли вы покорить Москву? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Уже больше ста лет каждый день в Москву приезжают тысячи людей в поисках лучшей жизни. У них у всех разные причины: одним надоела рутина и провинциальная скука, другие просто не могут сидеть на месте, третьи хотят заработать денег, а кто-то уже достиг всего, чего хотел на старом месте, и хочет открыть новые горизонты.
Но поймать ту самую птицу счастья за хвост удается далеко не каждому. И, как показывает практика, дело тут не только и не столько в везении, сколько в личных качествах, которые порой помогают добиваться самых амбициозных целей.
Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы покорить Москву, если начнете прямо сейчас.
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