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Руины, которые восстановили с помощью 3D-графики 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Египет, Греция, Италия, Мексика и много других стран привлекают туристов в первую очередь известными памятниками мировой архитектуры.
Люди приезжают для того, чтобы увидеть руины, которые остались от когда-то величественных построек. Безусловно, даже они выглядят впечатляюще, но каждый, наверное, задумывался, что было бы здорово посмотреть на эти строения в первозданном виде.
В начале года агентство Expedia и компания под названием This Is Render объединились для того, чтобы создать удивительный проект.
С помощью 3D-моделирования и анимации они сделали серию GIF-изображений, на которых храмы, пирамиды и площади "восстают" из руин. Луксорский храм и пирамида Солнца достраиваются в реальном времени, и выглядит это как чудо.
Завораживает, не правда ли? Остается надеяться, что эту технологию каким-то образом смогут использовать во время демонстрации достопримечательностей туристам.

Вал Адриана, Англия

viewfinder.expedia.com

Луксорский храм, Египет

viewfinder.expedia.com

Пирамида Солнца, Мексика

viewfinder.expedia.com

Площадь Торре-Арджентина, Италия

viewfinder.expedia.com

Пирамида Нохоч Мул, Коба, Мексика

viewfinder.expedia.com

Капитолийский храм, Италия

viewfinder.expedia.com

Парфенон, Греция

viewfinder.expedia.com
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