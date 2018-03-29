Грустная история первого в мире умного города

В него вложили огромные деньги и самые передовые технологии, но уникальный в своем роде город, похоже, не удался. «360» рассказывает историю амбициозного футуристического проекта, построенного на берегу Корейского полуострова.

Южнокорейский Сонгдо должен был заложить основы первого в истории человечества «умного города», но проект стоимостью 40 миллиардов долларов пришел в полный упадок. Поселение, вобравшее в себя последние решения в области хай-тека и мечты урбанистов, выглядит заброшенным как чернобыльский город-призрак,

— пишет газета Daily Mail.

Жизнь в высокотехнологичных жилах хайтек-призрака еще теплится, но судьба сверхдорогого эксперимента остается туманной, пока его создатели отчаянно пытаются найти выход из сложившегося положения за счет привлечения иностранцев.

Утопия на морском берегу

Сонгдо раскинулся на побережье Желтого моря на северо-востоке Корейского полуострова. Он стоит на осушенных болотах, утопает в зелени разбитых поверх них парков и пронизан искусственными каналами.

Детище правительства Южной Кореи и крупных девелоперских фирм было задумано с размахом: на 600 гектарах земли планировалось выстроить ряд продуманных жилых и бизнес-кварталов, которые стали бы домом для 300 тысяч жителей. 80 тысяч квартир, пять миллионов квадратных метров под офисы и еще миллион под торговлю — поистине наполеоновские планы. В случае удачи, копии города должны были появиться по всей стране.

Если бы все пошло по плану, то каждая квартира в изящных башня-небоскребах этой прибрежной утопии была бы оснащена электронными мозгами. В таком помещении двери открываются и блокируются автоматически, охраняя покой зарегистрированных владельцев. Управление внутренней техникой полностью дистанционное — любой прибор от ламп освещения и кондиционера до плиты можно включить на расстоянии и точно так же выключить.

Wikipedia / dongjun Kim

Чтобы понять нужды горожан, проектировщики усыпали поверхность домов и дорог датчиками, а также разместили множество камер. Все это во имя максимально эффективного управления — чтобы, допустим, заранее получать данные о приходящих в негодность трассах и уменьшать освещение на улицах, где мало пешеходов.

Оборудование для управления города разработала компания Cisсo.

Сеть, которую мы разворачиваем в Сонгдо, соединит между собой все городские системы. К ней мы подключим все строения, так что в Сонгдо можно будет в удаленном режиме управлять домашним хозяйством и в любой точке получать доступ к видеосвязи

— менеджер Cisco Жан-Луи Массо, цитата по T&P.

Город-сад

Экологически чистый смарт-сити потребляет, в первую очередь, электричество, а также солнечную энергию и природный газ. Здесь нет никаких вредных производств и даже для дождевой воды созданы специальные устройства, которые накапливают ее для дальнейшего полива парков и мытья улиц.

Автомобили редко нарушают покой царства прогресса и зеленых технологий, основные дорожки в его пределах — велосипедные. Компактное поселение спроектировано так, что в любую его точку можно добраться за 15 минут на этом двухколесном транспорте. Если горожанин все-таки предпочитает машину, то лучше бы электрическую — для них на каждом углу размещены зарядные станции.

Уникальная система утилизации мусора должна была полностью решить проблему переработки мусора — согласно планам городских инженеров, его собирались автоматически доставлять по пневматическим трубам на станции сортировки, а оттуда на заводы по переработке в топливо или электричество. Как и многие инновационные решения Сонгдо, оно не было до конца реализовано.

Слишком умный

Чистый воздух, роскошные парки и высокотехнологичные квартиры. Почему же улицы Сонгдо пусты, словно по ним прокатился зомби-апокалипсис?

Wikipedia / Piotrus

Во-первых, город не достроен, многие объекты закончены лишь наполовину. Дата финальной сдачи уже была перенесена с 2015 на 2018 год, а сейчас отложена еще почти на пять лет. При всей внешней красоте его небоскребов, в Сонгдо практически нет зданий, связанных с культурой: театров, музеев и кинотеатров. К тому же жить в смарт-сити слишком дорого — часть перебравшихся сюда жителей столицы в итоге вернулась в Сеул.

По мнению одного из местных обитателей, которое приводит Daily Mail , город стал слишком сильно ориентироваться на иностранцев.

Здесь много иностранных школ, госпиталей и сервисов, но они слишком дорогие. Все слишком дорого! Если бы они только продумали проблему со стоимостью жизни здесь, Сонгда мог бы стать лучшим городом не только в Корее, а во всем мире!

— житель Сонгдо.

Действительно, ради спасения города его строители активно пытаются продвигать его на иностранных рынках, они даже начали строительство квартала «Американский город». Создатели пытаются привлечь граждан США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии обещаниями жизнью в новом типе города, где есть роскошное жилье, сервисы, построенные на футуристических технологиях, и доступное образование, основанное на стандартах этих стран.

Сонгдо и правда выглядит как новый тип города, но в самом негативном смысле этого слова, пишет блогер Ян Джеймс, посетивший смарт-сити еще два года назад.

Кропотливо спроектированный, без следа грязи или бедности, но полностью искусственный и практически пустой, он выглядит как пустыня… Вы можете ощущать, как этим огромным зданиям осталось совсем немного перед тем, как их окончательно забросят

— Ян Джеймс, цитата по Korea Expose.