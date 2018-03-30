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В Амазонии обнаружены следы неизвестной цивилизации
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В Амазонии обнаружены следы неизвестной цивилизации 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Археологи сделали удивительное открытие: юг Амазонии, территория, которая всегда считалась заповедной, раньше была обитаема.
Эта земля издавна считалась безлюдной, никаких признаков того, что здесь когда-либо жили люди, за все время исследования территорий обнаружено не было. Да и сама местность считалась непригодной для жилья. Но это оказалось ошибкой. Оказывается, много лет назад юг Амазонии не был пустынен.
Археологи обнаружили в лесах Амазонии множество предметов, сделанных руками человека, а сканирование земель с помощью специальных приборов дало основание утверждать, что люди «приложили руку» и к разного рода каналов и рвов, найденных тут.
Апофеозом исследования стали, наконец, и останки самих древних поселенцев. Археологи удивлены и порадованы находке: ведь они уверены, что обнаружили неизвестную цивилизацию.
Ученые полагают, что здесь жили индейцы, которые были вынуждены покинуть свои поселения, когда туда пришли конкистадоры.
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