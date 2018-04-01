Ещё
Бабкок-ранч: город, питаемый от солнечной энергии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабкок-ранч: город, питаемый от солнечной энергии 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
В юго-восточной части Флориды появился футуристический город под названием Бабкок-ранч, который получает энергию исключительно из солнечных панелей. Создатели данного населенного пункта хотят воплотить в реальность концепцию открытого современного мира, поэтому в городе не будет заборов у домов, а по улицам будут разъезжать электрокары.
anews
anews
Впервые о проекте стало известно в 2005 году, когда за его разработку взялась компания из Флориды Kitson & Partners. Всего в планах построить 340 тысяч солнечных батарей, которые будут в полной мере обеспечивать энергией город, а ее излишки должны передаваться в другие населенные пункты. Под населенный пункт выделено 6 млн кв футов, где смогут разместиться 19,5 тысячи жилых домов. Кроме того, планируется построить офисные здания и предприятия легкой промышленности, а вся городская инфраструктура будет полностью поддерживаться за счет солнечной энергии.
anews
Город будущего смогут заселить около 45 тысяч жителей, а в начале 2018 года сюда уже переехали две семьи. К тому же, школы в Бабкок-ранч уже готовы к занятиям, поэтому ученики из соседних населенных пунктов готовы учиться здесь. Также по городу будет курсировать общественный транспорт на электричестве, поэтому проблем с их передвижением не возникнет. Планируется построить большое количество станций для заряда авто, а также открыть множество точек беспроводного доступа в интернет.
anews
Согласно заявлениям создателей проекта, Бабкок-ранч является экспериментальным городом, который послужит некой «живой лабораторией» для других компаний, готовых заняться подобной деятельностью. Считается, что это новаторское творение поможет стать ближе к новому технологическому будущему и разрешить значительное число проблем, с которыми обычно сталкиваются лицом к лицу современные города.
anews
По заказу компании-застройщика, для Бабкок-ранч изготавливают большое количество солнечных панелей, стоимость которых оценивается в $350 млн, а цена всего проекта составляет около $2 млрд Благодаря запуску указанного места жительства власти страны смогут не только обеспечить граждан новым жильем в уникальном городе, но и открыть около 20 тысяч рабочих мест.
Anews: последние новости
Страна контрастов: странные и жуткие факты об Индии Свобода и равенство: страны, которые просто созданы для женщин Досуг по-богатому: где шикарно отдыхали советские вожди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Придуман браслет, способный спасти при пожаре34
Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма75
Цифровой художник создает сюрреалистичные картины2
Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы13
У каких народов измена — знак гостеприимства50
Видео
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
02:37
77-летняя балерина поразила мир танцами
Люди
02:36
МКС окутал странный оранжевый туман
Безумный мир
01:04
«Субмарина-призрак» испугала дайверов
Безумный мир
00:26
Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
Безумный мир
09:58
«Танцующий огонек» попал в объектив камеры
Безумный мир
03:53
Девственницы и яблоки: возраст китайца потрясает
Люди
01:08
Пытливый гепард залез в машину на сафари
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение