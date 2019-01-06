Ветеринар открыл кошачий отель в своем доме

Студент-ветеринар из Ирака Ахмет Тахер Маки обожает животных, особенно кошек.

Поэтому начинающий специалист решил превратил свой дом в кошачий отель. Владельцу придется заплатить четыре доллара в день за содержание своего питомца в 4CATS PET HOTEL. Примечательно, что это первое подобное заведение в Ираке.

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Во время пребывания в отеле пушистые постояльцы обеспечены регулярным питанием и заботой, а игровая площадка и кондиционер создают дополнительный комфорт. Так как владелец кошачьего отеля ветеринар, он проводит регулярные медицинские осмотры животных, оставленных ему на попечение.

Интересно, что если владелец оставляет животное надолго, то плата за проживание существенно сокращается. Ахмет надеется, что его отель вдохновит людей на то, чтобы завести дома кошку.

Судя по восторженным отзывам клиентов, кошки и их владельцы довольны отелем, а мужчина нашел свое призвание.