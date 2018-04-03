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Ветеринар превратил свой дом в кошачий отель
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Ветеринар превратил свой дом в кошачий отель 

Рамблер 13 часов назад
Фото: соцсети
Студент-ветеринар из Ирака Ахмет Тахер Маки обожает животных, особенно кошек.
Поэтому начинающий специалист решил превратил свой дом в кошачий отель. Владельцу придется заплатить четыре доллара в день за содержание своего питомца в 4CATS PET HOTEL.
Во время пребывания в отеле пушистые постояльцы обеспечены регулярным питанием и заботой, а игровая площадка и кондиционер создают дополнительный комфорт. Так как владелец кошачьего отеля ветеринар, он проводит регулярные медицинские осмотры животных, оставленных ему на попечение.
Интересно, что если владелец оставляет животное надолго, то плата за проживание существенно сокращается.
Судя по восторженным отзывам клиентов, кошки и их владельцы довольны отелем, а мужчина нашел свое призвание.
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