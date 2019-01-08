Тест: сможете ли вы понять одессита

Сочный одесский язык знаком большинству из нас по песням Утесова и Бернеса, фильмам ("Интервенция", "Ликвидация",), книгам ("Одесские рассказы" Бабеля) и эстрадным миниатюрам Райкина, Жванецкого, Карцева. Однако смысл некоторых слов знают далеко не все.

Неповторимый диалект начал формироваться в первой трети XIX века под влиянием греческого, украинского и романских языков, а потом, с притоком еврейских переселенцев, идиша.

Одесский выговор отличается заменой ударного [ы] на [и] в многосложных словах, что связано с отсутствием буквы [ы] в германских (к которому относится идиш) и почти во всех романских языках. Русский журналист и фельетонист Дорошевич точно описал одесский диалект:

"Таков одесский язык, начинённый языками всего мира, приготовленный по-гречески, с польским соусом. И одесситы при всём этом уверяют, будто они говорят «по-русски»