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Тест: сможете ли вы понять одессита 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Ликвидация"
Сочный одесский язык знаком большинству из нас по песням Утесова и Бернеса, фильмам ("Интервенция", "Ликвидация",), книгам ("Одесские рассказы" Бабеля) и эстрадным миниатюрам Райкина, Жванецкого, Карцева. Однако смысл некоторых слов знают далеко не все.
Неповторимый диалект начал формироваться в первой трети XIX века под влиянием греческого, украинского и романских языков, а потом, с притоком еврейских переселенцев, идиша.
Одесский выговор отличается заменой ударного [ы] на [и] в многосложных словах, что связано с отсутствием буквы [ы] в германских (к которому относится идиш) и почти во всех романских языках. Русский журналист и фельетонист Дорошевич точно описал одесский диалект:
"Таков одесский язык, начинённый языками всего мира, приготовленный по-гречески, с польским соусом. И одесситы при всём этом уверяют, будто они говорят «по-русски»
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы понимаете одесский язык.
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