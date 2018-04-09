5 райских мест с кристально-чистой водой

Ослепительно голубая вода и ласковые лучи солнца — вот все, что необходимо для внутреннего дзена.

Вместе с онлайн-сервисом для путешествий UFS.Travel мы собрали подборку райских мест со всей планеты с самой прозрачной водой. Отправляемся в путь?

Озеро Кёнигсзее, Германия

Если хотите сделать фотографию в лодке, как будто парящей воздухе, отправляйтесь в южную Баварию. Подходящий фон найдется у красивейшего ледникового озера Кёнигсзее на границе с Австрией . Это место находится в окружении заснеженных вершин высотой почти в 3 000 метров, а самый удивительный вид откроется из лесного заповедника Malerwinkel. В этот живописный уголок можно добраться по берегу озера от города Шенау-ам-Кенигзее.

Вдохните свежий горный воздух, отпустите на минутку все свои заботы и насладитесь головокружительным пейзажем. А потом сразу отправляйтесь за билетом на кораблик, который прокатит вас по всему озеру. По пути попросите капитана сделать остановку у храма св. Варфоломея, чем-то напоминающего старинную русскую церквушку. Рядом располагается уютный ресторан, где можно отведать свежей форели, пойманной прямо в озере.

Билет на кораблик обойдется всего в €10, а в определенном месте капитан остановит судно и заиграет на трубе, чтобы показать, какое эхо образуется среди скал. Как тут удержаться и не крикнуть: «Мир, я люблю тебя»?

Билеты в Мюнхен: от 5 182 руб.

Голубое озеро, Пайктон, Новая Зеландия

Красоту Новой Зеландии невозможно передать ни фотографиями, ни кинематографом, даже если это легендарный «Властелин Колец». Отправляйтесь в путешествие, чтобы увидеть изумрудные холмы, просторные долины и грандиозные фьорды своими глазами.

Одно из самых вдохновляющих мест на острове — Голубое озеро, которое находится у городка Пайктон, в национальном парке Нельсон. Оно настолько прозрачно, что видимость достигает максимальных 80 метров. Для сравнения — оптическая ясность Байкала в два раза ниже! Купаться и заниматься дайвингом в заповедном месте запрещено, но вы всегда можете прогуляться по берегу и насладиться изумительно лазурным цветом воды.

Чтобы сделать пребывание на краю света еще более запоминающимся, возьмите часовой полет на вертолете. Полеты и двухдневные кемпинги на природе можно забронировать через администрацию заповедника Нельсон. Согласитесь, заночевать в палатке среди буковых лесов, рыбачить в ледниковом озере и каждое утро здороваться со скалистыми вершинами — по-настоящему бесценный опыт.

Летим в Новую Зеландию от 26 590 руб.

Река Верзаска, Тичино, Швейцария

Верзаска — самая прозрачная в мире река, которая протекает в живописной альпийской долине южной Швейцарии. Сквозь толщу бирюзовой воды хорошо видно речное дно, усыпанное гладкими камнями самых разных оттенков, которые полировались бурным течением не одну тысячу лет.

При этом на берегу реки много не свойственной альпийским пейзажам растительности: здесь встречаются и каштановые леса, и даже вьются побеги винограда. Верзаска круглый год привлекает множество дайверов, которые погружаются в ее ледяные воды, чтобы проплыть через подводный каменный лабиринт. Еще одним популярным местным развлечением стал банджиджампинг с Дамбы. На прыжок с высоты 220 метров могут решиться только самые отважные путешественники… ну и Джеймс Бонд

Оказывается, легендарная сцена, в которой Пирс Броснан эффектно прыгает с высокой плотины, была снята именно здесь. Сегодня у каждого желающего есть шанс за €80 стать Агентом 007 и повторить этот эффектный трюк. А если вы не большой охотник за экстримом, рекомендуем добраться до старинного Римского моста, откуда открывается удивительный вид на извилистое течение реки.

Добираться до Верзаски удобно из Милана , выбираем авиабилеты от 4 840 руб.

Озеро пяти цветков, Цзючжайгоу, Китай

Пять цветков — разноцветное озеро-хамелеон, которое расположилось в самой живописной долине Китая Цзючжайгоу. В течение года оно постоянно меняет свой окрас — от желтого до темно-зеленого и алмазно-синего. Эта удивительная особенность объясняется наличием минералов в составе воды. Что еще более примечательно, эти же самые минералы буквально «консервируют» упавшие в воду стволы деревьев — они сохраняются в первозданном виде и создают неповторимую сказочную атмосферу. Озеро окутано множеством загадок: уровень воды в водоеме уже много лет остается неизменным, а зимой, благодаря термальным источникам, оно никогда не покрываются льдом. Искупаться или покататься на лодке здесь не получится, но попробовать лично разгадать тайны этого объекта наследия ЮНЕСКО непременно стоит.

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Озеро Крейтер, Орегон, США

Кислотно-синий, даже немного зловещий цвет Крейтера уже несколько десятилетий привлекает туристов со всего мира. Это самое глубокое в США озеро образовалось в кратере затухшего вулкана, а его единственными источниками стали осадки и кристально чистый талый снег.

Крейтер абсолютно автономен — он не связан с реками или другими озерами, что делает его настоящим чудом природы. Рыба, тем не менее, здесь есть — форель сюда поселили еще в прошлом веке, поэтому обязательно расположитесь в кемпинге и не упустите возможность порыбачить в этом магическом месте.

Приезжайте сюда, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами, доплыть до вулканического «Острова-колдуна» и «Корабля-призрака». И обязательно приходите повидать «Озерного старца» — ствол дерева, который уже 60 лет вертикально (!) дрейфует в озере. Это ли не повод отправиться в путешествие?

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