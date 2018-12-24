Ученый: некоторые камни Стоунхенджа не переносили

Один из самых больших археологических памятников в мире до сих пор хранит много загадок для исследователей. Даже само название "Стоунхендж" не имеет однозначного перевода.

Майк Питтс — независимый журналист и археолог, который специализируется на изучении британской истории, высказал интересное предположение. По его мнению, некоторые мегалиты могли находиться на своем месте изначально, еще до начала строительства.

Он уверен, что Пяточный камень и мегалит, известный как «16-й камень» не были перенесены из Мальборо-Даунс, как другие камни. Возможно, именно их местоположение стало причиной строительства кромлеха.

Интересно, что на Пяточный камень падает первый луч солнца в день летнего солнцестояния. Таким образом, он мог стать основой каменного круга. Оба мегалита состоят из песчаника, при этом на них нет следов обработки.

Питтс уверен, что эти мегалиты являются остатками крупных отложений песчаника Третичного периода. Масштабные колебания температуры в регионе разрушили большие массивы песчаника, так что остались лишь отдельные фрагменты.