Почему в Чехии нет бродячих собак

Усыпление и отстрел бродячих животных в Чехии запрещены на уровне закона, но при этом на улицах нет брошенных собак или кошек, поскольку государство ввело весьма разумную программу для решения этой проблемы.

Если прохожие увидели потерявшееся животное, к нему сразу вызывают специальную полицейскую службу, которая размещает его в приюте, где решается дальнейшая судьба животного.

В приюте кошки и собаки ждут своих хозяев, а если те не приходят в течение некоторого времени, животным находят новых владельцев. Здесь запрещено отстреливать или усыплять питомцев, причем приюты никогда не бывают переполнены.

В среднем непосредственно приюте животные задерживаются на несколько недель и в таких заведениях одновременно могут разместиться до 300 собак и такое же количество кошек, а для коз и овец есть резервные места.

Каждый приют имеет обязательную купальню для своих постояльцев, ветотделение, операционную с рентгеном, а за животными ухаживают квалифицированный персонал. Все процедуры здесь платные и за пребывание животных в приюте платит их хозяин или человек, который в дальнейшем захочет забрать к себе питомца. Согласно закону, владелец животного обязан заявить о его пропаже в течение четырех месяцев, а если этого не произойдет, то все права на питомца переходят приюту.

Приюты Чехии заботятся не только о потерявшихся питомцах, но и о тех, хозяева которых скончались или временно находятся в больнице, а также в случае ареста хозяина. Стерилизация положена зачастую кошкам, чтобы препятствовать распространению популяции одичавших особей. Больше половины животных, которые попали в приют, были выловлены городской полицией, а некоторых привозят граждане. Как только здесь появляется новый питомец, о нем сразу становится известно на страницах приютов в социальных сетях.

В Чехии за содержание собаки положен налог в размере $30 в год, а также ей следует ставить чип, благодаря которому хозяина будет легче найти в случае потери питомца. Если же такого чипа нет, хозяину полагается штраф, а также денежная компенсация положена, если владелец собаки допустил распространение у нее блох.

Хозяева, кроме того, обязуются поддерживать чистоту на улицах города во время выгула своих собак, для чего на столбах всегда висят специальные пакеты. Штраф полагается тем, кто выгнал свою собаку на улицу или попросту ее бросил, а если человек забрал питомца из приюта, то ему положено освобождение от налога на два года.