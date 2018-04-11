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Китай воссоздаст Висячие сады Семирамиды
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Китай воссоздаст Висячие сады Семирамиды 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
В Шанхае планируется построить торговый центр, своими очертаниями напоминающий одно из Семи чудес света — Висячие сады Семирамиды. Возведение общего каркаса здания уже завершено, сообщает ТАСС.
Сооружение, получившее название «Одна тысяча деревьев», частично планируют открыть для публики в 2019 году. По замыслу авторов проекта, около тысячи балконов с растительностью как с внешней стороны строения, так и внутри комплекса создадут впечатление утопающего в зелени дворца с колоннами. Торговый центр строят на набережной реки Сучжоу в старой части Шанхая.
Внутри здания, помимо магазинов, разместятся рестораны, музеи, художественные галереи, развлекательная инфраструктура и гостиница. Компанией-оператором проекта выступает китайская Tian An China Investments.
Ранее сообщалось, что итальянское архитектурное бюро Stefano Boeri Architects разработало проект строительства «города в городе» для китайского Шицзячжуана — мегаполиса в провинции Хэбэй. Специалисты предложили возвести на территории поселения, страдающего от загрязненного промышленными отходами воздуха, квартал из «зеленых» небоскребов.
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