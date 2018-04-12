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От поезда до пришельцев: странные бордели мира
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От поезда до пришельцев: странные бордели мира 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Клиенты борделей приходят в такие места не только за сексом, их привлекают новые и странные возможности интимного взаимодействия. При таких условиях в мире появилось множество экстраординарных публичных домов, где посетители могут воплотить самые тайные сексуальные желания.

Инопланетяне

Американский бизнесмен Дэннис Хоф заработал свои миллионы на торговле сексом и он является владельцем нескольких традиционных борделей, но недавно он открыл нечто совершенно новое. В 90 милях от Лас-Вегаса располагается предполагаемая аномальная «Зона 51», по соседству с которой бизнесмен выкупил землю с целью сделать здесь публичный дом. Новый бордель оформлен в стиле космического корабля, а внутри находятся комнаты разной тематики, например, «Похищение инопланетянами» и «Внутренние исследования».

Поезд

В Японии многие мужчины готовы заплатить солидную сумму денег за то, чтобы зайти в переполненный школьницами вагон метро и легально хватать их за интимные зоны. На самом деле в этом борделе работают только совершеннолетние девушки, переодетые в школьниц, за поездку с которыми посетители платят около 100 долларов. Этот вагон курсирует на настоящей ветке метро в Японии, а после 10 минут такого эротического сеанса клиентам предлагают уединиться с девушками за отдельную плату.

Слежка

Интересный бордель под названием «Старшая сестра следит за тобой» был открыт в 2005 году и здесь все могли получить ночь со жрицей любви абсолютно бесплатно. Также здесь пары могли останавливаться на ночь не оплачивая ночлег, но их честно предупреждали, что в каждой комнате есть видеокамера. Все снятые здесь половые акты транслировались онлайн или были проданы в сети.

В дороге

В Британии бордель может приехать к клиенту по вызову, а размещается он зачастую в фургонах. Такой транспорт называется «вагончиком страсти» и заниматься сексом можно прямо в них, но припарковаться ему можно только в специальных районах. Стоит такая услуга около 100-150 долларов за час.

Куклы

Сексуальные акты с куклами являются довольно популярными в Японии, поэтому публичные дома с силиконовыми дамами вместо живых стали здесь обычным делом. Посетители таких мест платят скромную сумму за вход, а затем выбирают любую понравившуюся куклу и проводят с ней столько времени, сколько вздумается.

Инвалиды

Создательница первого в мире борделя исключительно для граждан с ограниченными возможностями до начала нового бизнеса заработала себе имя в роли Мадам. Бэки Адамс продумала все мелочи для комфорта своих клиентов, например, в этом публичном доме есть парковка для инвалидов, специальные душевые кабины и комфортные коридоры для передвижения. Сам бордель финансируется исключительно анонимными взносами доброжелателей.
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