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Странные вещи, поражающие иностранцев в Японии
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Странные вещи, поражающие иностранцев в Японии 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
Япония является удивительной и запоминающейся страной с уникальной культурой. Многие туристы, очутившись здесь, оказываются поражены особенностями Страны восходящего солнца, и это неудивительно.

Печати

В ряде важных документов жители Японии предпочитают ставить не подпись, как привыкли мы, а печать красного цвета с собственной фамилией. Приобрести соответствующий набор можно едва ли не в каждом магазине.

Пицца

В Японии легко найти такое блюдо, как пицца, но и оно здесь несколько отличается. К примеру, вместо традиционных курицы/ветчины/салями тут в качестве начинки предлагают кукурузу, картофель, рисовые хлопья и прочие нестандартные добавки.

Маски

В случае болезни жители Японии непременно надевают маски, чтобы не заражать окружающих во время кашля. Кроме того, некоторые японки носят такой «аксессуар», если им лень наносить макияж.

Факсы

Япония — одна из наиболее технологически развитых стран. Однако, даже несмотря на такую «продвинутость», местные на работе по-прежнему пользуются факсом, притом практически каждый день.

Банкоматы

Если у нас банкоматы доступны круглосуточно, то в Стране восходящего солнца у них имеется время работы. К примеру, вряд ли вам удастся снять наличные в два часа ночи, если этого потребует ситуация.

Парковка

Припаркованную передом машину в Японии встретить практически невозможно, а если все же удастся, то, скорее всего, это транспорт иностранца. Парковка задом здесь считается более безопасной.

Торговые автоматы

Они здесь практически повсюду, и купить в них можно не только кофе или газировку. Посредством такой «аппаратуры» граждане могут прямо на улице приобрести множество вещей, начиная от живых крабов, и заканчивая различными секс-игрушками.
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