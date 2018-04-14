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Пожить в тюрьме: оригинальный отель в Англии
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Пожить в тюрьме: оригинальный отель в Англии 

Anews 22 минуты назад
Фото: Anews
Если вы мечтали ощутить себя в роли преступника и пожить в тюрьме, достаточно лишь заплатить. Речь идет об оригинальной гостинице в британском городе Маргейт. Здесь все номера оформлены в виде тюремных камер.
Некоторые тюрьмы предлагают посетителям экскурсии, но администраторы этого отеля готовы предложить клиенту "щадящий" вариант. Сутки в таком "тюремном" отеле обойдутся посетителю в 75 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что остановка в отеле уютная и комфортная. А о том, что это камера, напоминают лишь некоторые предметы мебели. Например, решетки на дверях и двухъярусная кровать на цепях.
Anews
Впрочем, спальня в номере довольно маленькая. Тем не менее в номере прекрасно помещаются все необходимые для проживания предметы. Здесь есть тумбочка, стол, чайник и полочки для личных вещей постояльцев. ​Необычно оформлена и входная дверь — металлическая с огромным количеством замков.
Anews
В прихожей номера размещена раковина, но вот чтобы принять душ или сходить в туалет, придется воспользоваться комнатой на заднем дворе.
В отеле также есть зона для развлечений: здесь отдыхающие могут устроить пикник или барбекю. И хотя отдых подразумевает собой комфортное размещение, которое под вопросом в этом отеле, гостиница Penny Rope пользуется большой популярностью.
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