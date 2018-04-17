Ещё
Необычные дома, где действительно живут люди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Необычные дома, где действительно живут люди 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Некоторым людям наскучило жить в однотипных домах, поэтому они решили отбросить всякие стандарты и создать для себя самое необычное жилье. Представленные варианты домов действительно заселены и приковывают к себе взгляды.

Япония

В Токио разместился нестандартный прозрачный дом, который занимает около 83 кв.м жилой площади. Архитекторы намеревались воссоздать жизнь на дереве, и это у них, безусловно, получилось.
Anews
Непрозрачными здесь являются только перегородки между этажами и ванная комната.

Польша

Почти в центре Варшавы находится самый узкий жилой дом в мире, чья площадь равна всего 13,9 кв.м. Здание имеет ширину порядка 92 см в наиболее узкой точке, а в самой широкой — 152 см.
Anews
Он разделен на два этажа, вместившие в себя все необходимые предметы интерьера, например, кровать и письменный стол, а также здесь есть кухня и ванная комната.

Бельгия

С 1930-х годов вплоть до 90-х это здание в городе Стенокерзель в Бельгии функционировало как водонапорная башня. Благодаря дизайнерскому подходу этот дом смог превратиться в 6-этажную квартиру, что произошло в 2007 году.
Anews
Жилое пространство занимает порядка 400 кв.м, а для удобства жильцов здесь предусмотрено множество лестниц.

Португалия

В Фафе расположился необычный каменный дом, который построен вокруг пары внушительных валунов. Его возвели в 70-х годах, и это жилое здание отличается тем, что вокруг него имеется дикая природа и свежий воздух, которые программируют на спокойную жизнь.
Anews
Однако здесь не найти современных удобств, к которым привыкли городские жители, например, здесь отсутствует даже электричество.

США

В Малибу разместился настоящий дом из каменного века, поскольку снаружи и внутри он стилизован под пещеру.
Anews
Неровные каменные поверхности, множество выступов и декорированных нюансов создают впечатление жизни в каменном веке, а несколько лет назад этот дом был продан частному собственнику за 3,5 млн долларов.

Нидерланды

В небольшом нидерландском городе Утрехт находится необычный жилой дом, который раньше принадлежал церкви. По всей территории страны за несколько последних десятилетий сотни храмов остановили свою деятельность, поэтому, чтобы эти здания не разрушались, некоторым нашли другое применение.
Anews
Например, этот дом полностью переделали под жилую площадь.

США

В том же Малибу разместился еще один интересный дом, который построил Пьер Андре Сенизерг, известный как чемпион мира по скейтбордингу.
Anews
Стены и мебель здесь полностью подстроены под площадку для катания на скейте, притом прокатиться здесь можно везде, включая мебель.
Anews: последние новости
Правильный подход, или почему в Чехии нет бродячих собак Оказаться в тюрьме не будучи преступником: оригинальный отель в Англии Странные вещи, поражающие иностранцев при посещении Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»85
Школьница без белья призвала к протестам185
Юная девственница продает себя ради круиза175
Дрон снял призрака в британском замке17
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение