Необычные дома, где действительно живут люди

Некоторым людям наскучило жить в однотипных домах, поэтому они решили отбросить всякие стандарты и создать для себя самое необычное жилье. Представленные варианты домов действительно заселены и приковывают к себе взгляды.

Япония

В Токио разместился нестандартный прозрачный дом, который занимает около 83 кв.м жилой площади. Архитекторы намеревались воссоздать жизнь на дереве, и это у них, безусловно, получилось.

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Непрозрачными здесь являются только перегородки между этажами и ванная комната.

Польша

Почти в центре Варшавы находится самый узкий жилой дом в мире, чья площадь равна всего 13,9 кв.м. Здание имеет ширину порядка 92 см в наиболее узкой точке, а в самой широкой — 152 см.

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Он разделен на два этажа, вместившие в себя все необходимые предметы интерьера, например, кровать и письменный стол, а также здесь есть кухня и ванная комната.

Бельгия

С 1930-х годов вплоть до 90-х это здание в городе Стенокерзель в Бельгии функционировало как водонапорная башня. Благодаря дизайнерскому подходу этот дом смог превратиться в 6-этажную квартиру, что произошло в 2007 году.

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Жилое пространство занимает порядка 400 кв.м, а для удобства жильцов здесь предусмотрено множество лестниц.

Португалия

В Фафе расположился необычный каменный дом, который построен вокруг пары внушительных валунов. Его возвели в 70-х годах, и это жилое здание отличается тем, что вокруг него имеется дикая природа и свежий воздух, которые программируют на спокойную жизнь.

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Однако здесь не найти современных удобств, к которым привыкли городские жители, например, здесь отсутствует даже электричество.

США

В Малибу разместился настоящий дом из каменного века, поскольку снаружи и внутри он стилизован под пещеру.

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Неровные каменные поверхности, множество выступов и декорированных нюансов создают впечатление жизни в каменном веке, а несколько лет назад этот дом был продан частному собственнику за 3,5 млн долларов.

Нидерланды

В небольшом нидерландском городе Утрехт находится необычный жилой дом, который раньше принадлежал церкви. По всей территории страны за несколько последних десятилетий сотни храмов остановили свою деятельность, поэтому, чтобы эти здания не разрушались, некоторым нашли другое применение.

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Например, этот дом полностью переделали под жилую площадь.

США

В том же Малибу разместился еще один интересный дом, который построил Пьер Андре Сенизерг, известный как чемпион мира по скейтбордингу.

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Стены и мебель здесь полностью подстроены под площадку для катания на скейте, притом прокатиться здесь можно везде, включая мебель.