Какие российские города исчезнут в этом веке

Какие российские города могут исчезнуть в этом веке

Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, а вместе с ним под угрозой исчезновения оказываются и города. По мнению экспертов, в России не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.

Новокузнецк

Один из культурных и экономических центров Сибири, полумиллионный Новокузнецк так и не сумел стать городом, привлекательным для жизни. Экологи уже давно бьют тревогу: этот индустриальный гигант является лидером среди российских городов по химическому загрязнению воздуха. К примеру, уровень бензапирена здесь превышен более чем в 4 раза.

Оставшийся неназванным житель Новокузнецка пишет: «С экологией в Кузне полный швах. Дети идут в школу уже со сколиозом, потому что в воздухе такой состав химических элементов, который вымывает кальций из организма».

Кроме того Новокузнецк один из самых криминальных городов России. В год здесь совершается свыше 11 тысяч преступлений. Для сравнения в Грозном — чуть более тысячи. Несмотря на то, что темпы сокращения численности населения в Новокузнецке заметно упали, люди продолжают уезжать отсюда. Если власти не начнут решать проблемы, Новокузнецк ждет печальное будущее.

Артем

В 2000 году в городе Артем, расположенном всего в 50 километрах от Владивостока, закрыли последнюю шахту. Это улучшило экологическую ситуацию, но подкосило экономику. Люди стали массово покидать город. Точками притяжения рабочей силы здесь остались лишь Артемовская ТЭЦ и международный аэропорт «Владивосток».

Артем — среди лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах, предпочитая соседний Владивосток. До конца текущего столетия Артем, скорее всего, прекратит свое существование. Даже если город не покинут все жители, его поглотит столица Приморья.

Верхоянск

Это один из самых маленьких городов России с населением всего в 1200 человек. Верхоянск был известен как город ссыльных, сегодня его знают как самый холодный город на планете, где зимние температуры зачастую опускаются ниже минус 60 градусов Цельсия.

Верхоянск — богом забытое место. Из Якутска на машине сюда можно добраться только зимой, дорога порой занимает до 4-х дней. Другой вариант — воздушный транспорт: самолет Ан-24 или вертолет Ми-8, однако билет пассажиру в одну сторону обойдется не менее чем в 20 тысяч рублей.

Суровый климат, изолированность и труднодоступность этого населенного пункта делают фактически невозможным развитие там инфраструктуры, что приводит к постепенному сокращению численности его населения. Верхоянск обречен на вымирание.

Иваново

Когда-то это был крупнейший центр текстильной промышленности, сейчас в нем проживает около 450 тысяч человек. Ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на падение рождаемости и рост смертности, предрекают городу исчезновение до наступления 2100 года.

Плохие показатели рождаемости, по мнению ученых, связаны с преобладанием женского населения. Невесты есть, а женихов нет. Кризис рабочих мест не способствует привлечению в город мужчин, более того, трудоспособное население Иваново старается вырваться в столицу, до которой рукой подать.

Артемовск

Город золотоискателей Ольховка был основан в 1700 году. С тех пор утекло много воды. Ольховка превратилась в Артемовск, а золотые рудники практически иссякли. К 1990-м годам здесь истощились запасы серебра и меди, и люди в поисках работы стали покидать обжитые места. Сегодня в Артемовске проживает 1970 человек, за последние полстолетия численность населения этого города сократилось в пять раз.

Норильск

Норильск — второй по численности город за полярным кругом, одновременно один из самых загрязненных и депрессивных в мире. Он самый быстровымирающий среди крупных российских городов. В 2006 году здесь проживало 213 000 человек, в 2016-м — уже 177 000. Убыль населения составила 16%. Весь город пестрит плакатами, предлагающими жилье в Санкт-Петербурге или Москве, и люди откликаются на рекламу, массово выставляя на продажу свои квартиры — 1 млн за «однушку» в центре города.

Воркута

Воркута — город с самыми быстрыми темпами вымирания в России. Так, если в 2006 году там проживало 79 000, то в 2016-м — лишь 59 000. За 10 лет население сократилось на 25%. К примеру, в Советском районе Воркуты осталось только 129 семей. «Нет медицинского обслуживания, даже скорую помощь — и ту закрыли. Магазинов нет — когда кончится хлеб — и взять негде», — пишет одна из жительниц района.

Последний раз демографический рост в Воркуте фиксировался в 1991 году, тогда в городе проживало 117 000 человек. Виной всему закрытие шахт, вынудившее людей искать рабочие места в других городах. Если так и продолжится дальше, то уже к середине столетия Воркута как город прекратит свое существование.